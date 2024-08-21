Україна переходить від наступу до оборони в Курській області — австрійський полковник

Україна переходить від наступу до оборони в Курській області росії. ЗСУ готуються до можливих російських контратак. В цьому переконаний полковник австрійської армії Маркус Рейснер, пише t-online.de.

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Свідченням цього є два зруйнованих та інші пошкоджені мости через річку Сейм. За словами Рейснера, річку можна використовувати як лінію оборони. Водночас Україні вдалося б «заволодіти додатковою територією вздовж Сейму».

Однак оборона може виявитися складною, оскільки в Україні майже немає важкої інженерної техніки для риття траншей під Курськом. За словами Рейснера, українці не мають можливості «насправді глибоко і стійко закопатися» через постійні атаки з повітря.

Втім, наразі росії все ще потрібен час, щоб перекинути більше солдатів у цей район. Ті, хто дислокувався там, складалися переважно з призовників.

«Зараз росії для контратаки потрібно не менше 20−25 тисяч солдатів», — сказав експерт.

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Раніше редактор UkraineAlert в Євразійському центрі Атлантичної ради Пітер Дікінсон пояснив, чому наступ на Курськ може стати переломним у війні.

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