Україна переходить від наступу до оборони в Курській області — австрійський полковник
Україна переходить від наступу до оборони в Курській області росії. ЗСУ готуються до можливих російських контратак. В цьому переконаний полковник австрійської армії Маркус Рейснер, пише t-online.de.
Свідченням цього є два зруйнованих та інші пошкоджені мости через річку Сейм. За словами Рейснера, річку можна використовувати як лінію оборони. Водночас Україні вдалося б «заволодіти додатковою територією вздовж Сейму».
Однак оборона може виявитися складною, оскільки в Україні майже немає важкої інженерної техніки для риття траншей під Курськом. За словами Рейснера, українці не мають можливості «насправді глибоко і стійко закопатися» через постійні атаки з повітря.
Втім, наразі росії все ще потрібен час, щоб перекинути більше солдатів у цей район. Ті, хто дислокувався там, складалися переважно з призовників.
«Зараз росії для контратаки потрібно не менше 20−25 тисяч солдатів», — сказав експерт.
Раніше редактор UkraineAlert в Євразійському центрі Атлантичної ради Пітер Дікінсон пояснив, чому наступ на Курськ може стати переломним у війні.
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