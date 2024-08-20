Зеленський анонсував появу «Міністерства української єдності»: чим воно буде займатися

У зв'язку з тим, що росія не тільки атакує ракетами та дронами мирні українські міста і села, але й веде агресивну політику проти нашої держави усіма доступними їй засобами, в Україні буде створене міністерство української єдності, яке буде призване протидіяти російським впливам на українців, насамперед, за кордоном.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ у Дніпрі 20 серпня.

За словами очільника країни, сферою відповідальності нової інституції будуть мільйони українців у інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист спільних інтересів як нації.

Зеленський сказав, що слід модернізувати державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України, їхньому захисту, «зміцненню наших позицій у світі».

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На думку президента, для цього Україна повинна посилити свою інституційну присутність у країнах-партнерах.

Як зазначив глава держави, що це буде зроблено двома шляхами. Один з них — створення «міністерства української єдності».

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«Готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації — усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном», — розповів Зеленський.

Він зауважив, що росія використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема, скерований на українців.

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Також президент сказав, що поки що не врегульовані багато аспектів духовної незалежності українського народу, а росія використовує власні церковні структури для агентурної роботи та сіяння розколів.

«Також бачимо, що освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави. І це принципово нове завдання для України — раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном», — зазначив глава держави.

На його думку, одна лише система МЗС України з цим не впорається, адже «йдеться про мільйони українців».

«Буде неправильним і просто очікувати реалізації відповідних завдань від різних міністерств та відомств. Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі», — анонсував Зеленський.

Він назвав ще одним шляхом посилення інституційної присутності України у країнах-партнерах ухвалення рішення про відкриття нових консульств за кордоном, зокрема, в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно в українському уряді відбулися чергові призначення та звільнення. Так, з посади освітнього омбудсмена було звільнено Сергія Горбачова. А В’ячеслава Негоду призначено на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

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