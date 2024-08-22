Помідори консервують на зиму різними способами — квашені або без зелені і спецій. Обов’язково спробуйте замаринувати томати, які солодкі на смак, щоби потім в зимовий день можна було згадати про сонячне літо. Перевірений рецепт запропонувала господиня Тетяна Якубук в кулінарній групі Facebook «Рецепти від Лілії Цвіт». Вона запевняє, що ваші помідорчики будуть не тільки смачними, але й запашними, а маринад обов'язково розійдеться на «ура»!

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Якщо у вас великий урожай перцю, то господиня радить додати одну велику солодку перчину на дно банки. Перчину необхідно помити, почистити від насіння та порізати на декілька шматочків. Колір перцю не має значення.

Інгредієнти на 3-х літрову банку: Помідори — 1,5−2 кг (залежить від розміру і щільності наповнення банки).

Стебло кропу із суцвіттям — 1 шт. (можна використовувати як сухий, так і свіжий).

Лавровий лист — 2 шт.

Перець чорний горошком — 6−7 шт.

Перець духм'яний горошком — 3−4 шт.

Сіль — 1 столова ложка (30 грам).

Цукор — 4 столові ложки (90 грам).

Оцет 9% - 2 столові ложки (25 грам).

Приготування:

1. Помідори ретельно промити і дати стекти воді. Для цього рецепту ідеально підходять тугенькі помідори сорту «сливки». Плодоніжки проколювати не потрібно.

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2. Банки добре промити, додатково стерилізувати не потрібно.

3. На дно чистої банки покласти кріп, лаврове листя, чорний та духм’яний перець. Далі наповнити банку помідорами до верху.

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4. Залити помідори крутим кип'ятком, накрити металевою кришечкою і залишити на 25 хвилин. Після цього злити воду і більше її не використовувати. Знову закип’ятити чисту воду.

5. У банку додати сіль, цукор, оцет і залити новий окріп, щоб вода трохи переливалася з банки.

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6. Закрутити банку металевою кришкою, перевернути її і закутати у ковдру до повного охолодження. Додатково стерилізувати не потрібно.

Нагадаємо рецепт бланшированих помідорів у власному соку.

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