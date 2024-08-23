Вночі росіяни «привітали» Україну з Днем Державного прапора двома «Іскандерами» та майже двома десятками «Шахедів»

Щороку 23 серпня, напередодні Дня незалежності, в Україні відзначається ще одне свято — День Державного прапора. Цей день було визнечено державним святом з 2004 року президентським указом. До цього часу цей день відзначали лише в Києві на муніципальному рівні — щороку 24 липня на честь підняття синьо-жовтого прапора над столичною мерією у 1990 році. За офційною версією, після провалу путчу у москві, 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради. Якраз до цієї події і був прив'язаний президентський указ «Про День Державного Прапора України».

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Днями правоохоронці попереджали українців, що росіяни можуть влаштувати і на День Державного прапора, і на День незалежності України масові обстріли.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, у ніч проти 23 серпня ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Єйськ, Курськ — рф).

«В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 „шахедів“. Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях», — зазначив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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Нагадаємо, що днями ворог вдарив по Україні балістикою та майже 70-ма дронами. ППО збила 51 повітряну ціль.

Фото зі сторінки ПС ЗСУ у соцмережах

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