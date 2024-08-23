Гостренькі, ароматні, яскраві: баклажани в соусі на зиму від Лілії Цвіт
Страви і закуски з баклажанів давно стали невід’ємною частиною української кухні, хоча, звичайно, цей овоч потрапив в Україну не так давно, адже походить з Індії.
І саме баклажани обрала для приготування яскравої закуски на зиму львівська фудблогерка Лілія Цвіт.
«Спробувала цей рецепт баклажанів в соусі на зиму — і готую ще! Дуже всім сподобались! Підходять до будь-якого гарніру. Рекомендую і вам», — говорить Лілія.
Секрет цієї заготовки — у соусі на основі болгарського перцю з додаванням гострого перцю.
Інґредієнти на 6 банок по 0,5 л:
- сирі баклажани — 2 кг.
Розсіл:
- оцет — 150 мл;
- сіль — 150 г;
- вода — 3 л;
Соус:
- олія — 250 мл;
- оцет — 65 мл;
- цукор — 3 ст.л.;
- перець червоний — 4−5 шт.;
- гіркий перець — 2 шт;
- часник — 2−3 головки;
Приготування
Баклажани наріжте на брусочки і покладіть в киплячий розсіл, проваривши 7−10 хвилин на середньому вогні.
Підготовлені таким чином овочі відцідіть.
Для приготування соусу шматочки перцю подрібніть в пюре (це можна зробити за допомогою блендеру або ж м’ясорубки), окремо подрібніть часник.
У каструлю з товстим дном налийте олію, покладіть спочатку подрібнений перець, потім — часник. Додайте олію, сіль, чорний мелений перець та оцет і доведіть до кипіння.
Викладіть у киплячу масу шматочки баклажанів, перемішайте, аби овочі поєдналися, і тушкуйте ще протягом 7 хвилин.
Перекладіть отриману гарячу закуску у чисті банки, прикрийте кришками і простерилізуйте протягом 5 хвилин.
Закатайте банки як зазвичай (перевертати догори дном не треба).
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати незвичну закуску з баклажанів, яка на смак нагадує шашлик.86
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