Гостренькі, ароматні, яскраві: баклажани в соусі на зиму від Лілії Цвіт

Страви і закуски з баклажанів давно стали невід’ємною частиною української кухні, хоча, звичайно, цей овоч потрапив в Україну не так давно, адже походить з Індії.

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І саме баклажани обрала для приготування яскравої закуски на зиму львівська фудблогерка Лілія Цвіт.

«Спробувала цей рецепт баклажанів в соусі на зиму — і готую ще! Дуже всім сподобались! Підходять до будь-якого гарніру. Рекомендую і вам», — говорить Лілія.

Секрет цієї заготовки — у соусі на основі болгарського перцю з додаванням гострого перцю.

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Інґредієнти на 6 банок по 0,5 л:

сирі баклажани — 2 кг.

Розсіл:

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оцет — 150 мл;

сіль — 150 г;

вода — 3 л;

Соус:

олія — 250 мл;

оцет — 65 мл;

цукор — 3 ст.л.;

перець червоний — 4−5 шт.;

гіркий перець — 2 шт;

часник — 2−3 головки;

Приготування

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Баклажани наріжте на брусочки і покладіть в киплячий розсіл, проваривши 7−10 хвилин на середньому вогні.

Підготовлені таким чином овочі відцідіть.

Для приготування соусу шматочки перцю подрібніть в пюре (це можна зробити за допомогою блендеру або ж м’ясорубки), окремо подрібніть часник.

У каструлю з товстим дном налийте олію, покладіть спочатку подрібнений перець, потім — часник. Додайте олію, сіль, чорний мелений перець та оцет і доведіть до кипіння.

Викладіть у киплячу масу шматочки баклажанів, перемішайте, аби овочі поєдналися, і тушкуйте ще протягом 7 хвилин.

Перекладіть отриману гарячу закуску у чисті банки, прикрийте кришками і простерилізуйте протягом 5 хвилин.

Закатайте банки як зазвичай (перевертати догори дном не треба).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати незвичну закуску з баклажанів, яка на смак нагадує шашлик.

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