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Баклажани як шашлик на зиму: пікантна закуска стане окрасою святкового столу

22:26 22 серпня 2024
Баклажани як шашлик на зиму

При вдалому поєднанні інгредієнтів баклажани легко заміняють м’ясо. Цей чудовий овоч можна не тільки нашвидкоруч приготувати до обіду, але і про запас. Ідеальний спосіб зберегти літню насолоду ароматних баклажанів на весь рік — це не тільки традиційний овочевий салат, можна законсервувати їх зі смаком шашлику за рецептом ютуб-каналу «Порадник». Створіть незвичайну та смачну закуску, яка стане яскравим акцентом на вашому святковому столі. Баклажани, замариновані зі спеціями та цибулею, нагадують смак традиційного шашлику, але у легшій, овочевій версії. Зберігайте їх у стерильних банках, і в холодну пору року ви завжди зможете насолоджуватися цим пікантним делікатесом.

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 кг
  • цибуля ріпчаста — 0,5 кг
  • часник — 1 головка
  • соняшникова олія — для смаження
  • сіль — 1,5 ст. л.
  • йукор — 2 ст. л.
  • оцет — 80 мл
  • приправа для шашлику — 2−3 ч. л.
  • вода — 150 мл

Приготування:

1. Помийте баклажани, обріжте кінчики та зніміть шкірку. Розріжте навпіл, а потім наріжте великими шматками.

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2. Наріжте цибулю тонкими півкільцями, а часник — тонкими пластинками або видавіть через прес.

3. У розігрітій сковорідці з соняшниковою олією обсмажте шматки баклажанів з усіх боків до золотистої скоринки. Викладіть їх на тарілку для охолодження.

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4. Маринад: у каструлі змішайте воду, сіль, цукор та оцет. Доведіть до кипіння на слабкому вогні, варіть 1 хвилину, потім зніміть з вогню і дайте охолонути.

5. У каструлю викладіть баклажани, посипте їх подрібненими цибулею та часником та приправою для шашлику. Чергуйте шари до закінчення баклажанів.

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6. Залийте баклажани охолодженим маринадом, накрийте тарілкою і притисніть важким тягарем. Залиште в холодильнику на 12 годин.

7. Розкладіть баклажани та цибулю по стерильних банках, заливши маринадом. Поставте банки у широку каструлю, залийте теплою водою і стерилізуйте протягом 10 хвилин з моменту закипання. Закатайте банки кришками.

8. Переверніть банки догори дном, загорніть у ковдру і дайте їм повністю охолонути.

Готові баклажани, замариновані за цим рецептом, вражають своїм насиченим смаком і ароматом. Їх можна подавати як окрему закуску або використовувати як доповнення до основних страв. Ця пікантна закуска з ароматних баклажанів стане справжньою окрасою будь-якого святкового столу.

Нагадаємо рецепт салату з баклажанами та помідорами.

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