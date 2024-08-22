Маріупольський рататуй: закуска з баклажанів від Ольги Матвій

Російська повномасштабна агресія проти України позбавила багатьох співвітчизників не лише їхніх домівок, але й звичної їжі. Тим цінніші зусилля популярних фудблогерів нагадати не лише про автентичні українські страви, але й повернути смаки регіональної кухні. Серед таких популяризаторів варто згадати маріупольчанку Ольгу Матвій, яка ще в лютому 2022 року вимушено переїхала на захід України, але продовжує розповідати про особливості приготування страв українського Приазов'я.

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Ось і новий ролик на каналі Ольги присвячено типовій маріупольській страві — закусці з баклажанів, помідорів і моцарели з пряними травами. Виходить такий собі маріупольський рататуй, говорить блогерка.

Для його приготування візьміть:

баклажани — 2−3 шт

помідор — 1−2 шт

моцарелла — 100 г

майонез і часник

сіль, перець, духмяні трави

зелена цибуля.

Як готувати

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Баклажани помийте, поріжте скибочками товщиною 5 мм, посипте сіллю.

Через кілька хвилин опустіть кожну скибочку в олію і викладіть на вкрите пергаментом деко.

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Запікайте протягом 20 хвилин при 180 градусах.

Готові баклажани трохи остудіть і викладіть на тарілку для подачі за схемою: пару скибочок баклажанів, кружальце помідора, кружальце сиру моцарела (сир варто попередньо посипати сухими травами).

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За бажанням баклажани можна змастити майонезом з часничком, та присипати блюдо дрібно нарізаною зеленою цибулею і картопляними чипсами з нейтральним смаком (приміром, сметани і цибулі).

«Це й салат, і закуска», — говорить Ольга, рекомендуючи приготувати таку страву на найближче свято, тобто на День Незалежності!

Зверніть увагу також на смажені супербаклажани за рецептом блогерки-красуні Аlina FooDee.

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