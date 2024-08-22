Маріупольський рататуй: закуска з баклажанів від Ольги Матвій
Російська повномасштабна агресія проти України позбавила багатьох співвітчизників не лише їхніх домівок, але й звичної їжі. Тим цінніші зусилля популярних фудблогерів нагадати не лише про автентичні українські страви, але й повернути смаки регіональної кухні. Серед таких популяризаторів варто згадати маріупольчанку Ольгу Матвій, яка ще в лютому 2022 року вимушено переїхала на захід України, але продовжує розповідати про особливості приготування страв українського Приазов'я.
Ось і новий ролик на каналі Ольги присвячено типовій маріупольській страві — закусці з баклажанів, помідорів і моцарели з пряними травами. Виходить такий собі маріупольський рататуй, говорить блогерка.
Для його приготування візьміть:
- баклажани — 2−3 шт
- помідор — 1−2 шт
- моцарелла — 100 г
- майонез і часник
- сіль, перець, духмяні трави
- зелена цибуля.
Як готувати
Баклажани помийте, поріжте скибочками товщиною 5 мм, посипте сіллю.
Через кілька хвилин опустіть кожну скибочку в олію і викладіть на вкрите пергаментом деко.
Запікайте протягом 20 хвилин при 180 градусах.
Готові баклажани трохи остудіть і викладіть на тарілку для подачі за схемою: пару скибочок баклажанів, кружальце помідора, кружальце сиру моцарела (сир варто попередньо посипати сухими травами).
За бажанням баклажани можна змастити майонезом з часничком, та присипати блюдо дрібно нарізаною зеленою цибулею і картопляними чипсами з нейтральним смаком (приміром, сметани і цибулі).
«Це й салат, і закуска», — говорить Ольга, рекомендуючи приготувати таку страву на найближче свято, тобто на День Незалежності!
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