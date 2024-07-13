«Ідеальні тефтелі»: рецепт-відкриття української блогерки-красуні
Після розповідей про солодкі смаколики українська фудблогерка-красуня з «ляльковим» голосом Alina Foodee повернулася до рецептів з рубрики «Що на обід/вечерю» і одразу ж зробила кулінарне відкриття. За словами дівчини, вона якось спробувала приготувати м'ясні тефтелі без традиційного рису, і вирішила замінити його овочами, а саме молодою картопелькою.
«Ідеальні тефтелі! Вийшло і корисніше, і соковитіше», — тішиться вона на відео.
Для приготування ідеальних тефтелей за рецептом Аліни вам знадобляться:
- цибуля — 2 шт. (250 г)
- морква сира — 2 шт. (150 г)
- картопля сира — 300 г
- фарш — 800 г
- сіль, чорний мелений перець — за смаком
Для соусу:
- томатний соус — 350 г
- лавровий лист — 1 шт.
Приготування
Моркву натріть на мілкій тертці, цибулю поріжте дрібним кубиком.
Спасеруйте овочі на олії, дайте охолонути.
Квртоплю натріть на тертці.
Додайте овочі до фаршу, добре вимішайте і сформуйте невеличкі котлетки.
Підсмажте з обох боків на пательні, після чого влийте туди томатний соус.
Тушкуйте на невеликому вогні під кришкою протягом 30−35 хвилин, додавши туди лавровий лист.
Подавати ж цю страву Аліна радить з макаронами чи гречкою.
Спробуйте і ви приготувати тефтелі саме так — так ви теж зможете відкрити для себе щось нове. До того ж на картоплі можна не зупинятися, а додати до фаршу й інші сезонні овочі — наприклад, кабачок, або ж молоду капусту. Це теж буде смачно!
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