«Ідеальні тефтелі»: рецепт-відкриття української блогерки-красуні

Після розповідей про солодкі смаколики українська фудблогерка-красуня з «ляльковим» голосом Alina Foodee повернулася до рецептів з рубрики «Що на обід/вечерю» і одразу ж зробила кулінарне відкриття. За словами дівчини, вона якось спробувала приготувати м'ясні тефтелі без традиційного рису, і вирішила замінити його овочами, а саме молодою картопелькою.

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«Ідеальні тефтелі! Вийшло і корисніше, і соковитіше», — тішиться вона на відео.

Для приготування ідеальних тефтелей за рецептом Аліни вам знадобляться:

цибуля — 2 шт. (250 г)

морква сира — 2 шт. (150 г)

картопля сира — 300 г

фарш — 800 г

сіль, чорний мелений перець — за смаком

Для соусу:

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томатний соус — 350 г

лавровий лист — 1 шт.

Приготування

Моркву натріть на мілкій тертці, цибулю поріжте дрібним кубиком.

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Спасеруйте овочі на олії, дайте охолонути.

Квртоплю натріть на тертці.

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Додайте овочі до фаршу, добре вимішайте і сформуйте невеличкі котлетки.

Підсмажте з обох боків на пательні, після чого влийте туди томатний соус.

Тушкуйте на невеликому вогні під кришкою протягом 30−35 хвилин, додавши туди лавровий лист.

Подавати ж цю страву Аліна радить з макаронами чи гречкою.

Спробуйте і ви приготувати тефтелі саме так — так ви теж зможете відкрити для себе щось нове. До того ж на картоплі можна не зупинятися, а додати до фаршу й інші сезонні овочі — наприклад, кабачок, або ж молоду капусту. Це теж буде смачно!

Також нагадаємо і про ще один варіант страви для сімейної вечері — запіканку з молодою капустою від маріупольчанки Ольги Матвій.

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