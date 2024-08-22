Фаршировані перці по-турецьки: готуються без м’яса, а виходять ще смачнішими

Фаршировані перці — відома страва в українській кухні. Їх готують з різними начинками, зазвичай з м'ясом, печінкою, овочами.

Приготувати фаршировані перці по-турецьки запропонували на каналі з рецептами.

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Автори зазначають, що таку фірмову страву подають у дорогих готелях Анталії.

«На відміну від звичних нам перців, ці готуються зовсім без м'яса, а виходять ще смачнішими. Головний секрет тонкості смаку у приправах та гарному підборі начинки», — уточнюють кухарі.

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Інгредієнти:

12 перців,

7 картоплин,

цибуля,

морква,

3 помідори,

200 грамів печериць,

110 мілілітрів рослинної олії,

2 столові ложки сметани,

100 мілілітрів вершків,

2 чайні ложки солі,

чайна ложка м'яти та паприки,

пучок кропу та цибулі.

Приготування:

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Цибулю ріпчасту очистити, помити і нарізати кубиками.

Натерти на великій тертці моркву.

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У розігріту сковорідку налити олію, викласти цибулю та моркву.

Тушити, помішуючи, на середньому вогні 3−4 хвилини.

Помити гриби та часник, порізати дрібно кубиками, додати до моркви та цибулі. Знову тушкувати все разом, помішуючи, ще 5 хвилин.

Подрібнити зелень і додати до овочів.

Перці очистити від насіння та помити. Залити окропом на 10 хвилин.

Натерти на тертці картоплю.

З помідора зняти шкірку і дрібно нарізати. Викласти все в одну миску. Додати туди подрібнену зелену цибулю, кріп, спеції та сметану.

Начинку необхідно змішати із засмажкою.

Наповнити одержаною начинкою підготовлений перець.

Скласти фаршировані перці в казанок (або сковорідку з високими бортами) стоячи, начинкою вгору.

Посолити всі перці, залити водою і тушкувати годину.

Раніше ми розповідали, як приготувати «зелену» вечерю з кабачків від Тетяни Литвинової.

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