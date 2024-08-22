Фаршировані перці по-турецьки: готуються без м’яса, а виходять ще смачнішими
Фаршировані перці — відома страва в українській кухні. Їх готують з різними начинками, зазвичай з м'ясом, печінкою, овочами.
Приготувати фаршировані перці по-турецьки запропонували на каналі з рецептами.
Автори зазначають, що таку фірмову страву подають у дорогих готелях Анталії.
«На відміну від звичних нам перців, ці готуються зовсім без м'яса, а виходять ще смачнішими. Головний секрет тонкості смаку у приправах та гарному підборі начинки», — уточнюють кухарі.
Інгредієнти:
12 перців,
7 картоплин,
цибуля,
морква,
3 помідори,
200 грамів печериць,
110 мілілітрів рослинної олії,
2 столові ложки сметани,
100 мілілітрів вершків,
2 чайні ложки солі,
чайна ложка м'яти та паприки,
пучок кропу та цибулі.
Приготування:
Цибулю ріпчасту очистити, помити і нарізати кубиками.
Натерти на великій тертці моркву.
У розігріту сковорідку налити олію, викласти цибулю та моркву.
Тушити, помішуючи, на середньому вогні 3−4 хвилини.
Помити гриби та часник, порізати дрібно кубиками, додати до моркви та цибулі. Знову тушкувати все разом, помішуючи, ще 5 хвилин.
Подрібнити зелень і додати до овочів.
Перці очистити від насіння та помити. Залити окропом на 10 хвилин.
Натерти на тертці картоплю.
З помідора зняти шкірку і дрібно нарізати. Викласти все в одну миску. Додати туди подрібнену зелену цибулю, кріп, спеції та сметану.
Начинку необхідно змішати із засмажкою.
Наповнити одержаною начинкою підготовлений перець.
Скласти фаршировані перці в казанок (або сковорідку з високими бортами) стоячи, начинкою вгору.
Посолити всі перці, залити водою і тушкувати годину.
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