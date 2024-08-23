Кабмін затвердив ціну на газ для побутових споживачів до травня 2025 року: скільки платитимемо

В Україні уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

ВІДЕО ДНЯ

«Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в НБУ спрогнозували, скільки доведеться платити за газ, опалення та гарячу воду у 2025 році.

РЕКЛАМА

143

Читайте нас у Facebook