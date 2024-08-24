Війна скоро закінчиться: президент Польщі Дуда приїхав у Київ і виступив на урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Києві під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України

Про це говориться у повідомленні на сайті очільника української держави.

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Анджей Дуда наголосив, що поляки від перших днів повномасштабної війни росії підтримують Україну та висловив сподівання, що війна скоро закінчиться перемогою українців.

«Я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни на руїнах почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але коли Європа піднімалась з руїн, спричинених німецьким та радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту», — сказав він, маючи на увазі ЄС.

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Анджей Дуда наголосив, що у Польщі та України є спільна історія та спільні цінності.

«Ми завжди підтримували ваші прозахідні прагнення. Поляки підтримували українців під час Помаранчевої революції та Євромайдану», — сказав Дуда.

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Президент Польщі також підтвердив, що його країна підтримає Україну на шляху до вступу в ЄС.

«Пам'ятайте, що Польща вас підтримуватиме та не залишить сам-на-сам на шляху до європейської спільноти. Місце незалежної України у Європі», — додав польський лідер.

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Також нагадаємо і про неочікуваний дзвінок президента США Джо Байдена, який підтвердив виділення нового пакета військової допомоги та висловив непохитну підтримку народу України.

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