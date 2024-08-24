Особливий День Незалежності: з російського полону повернулися ще 115 захисників України

Після боїв на території Курської області країни-агресора українським військовим вдалося істотно поповнити так званий «обмінний фонд», тобто взяти в полон сотні російських строковиків і контрактників. Тож омбудсмен рф сама звернулася до українського колеги Дмитра Лубінця про проведення обміну.

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Подія сталася в День Незалежності України, розповіли в Офісі президента.

Додому повернулися ще 115 наших захисників — це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби.

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Обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів та інших партнерів.

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«Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону», — прокоментував обмін президент Зеленський.

У ГУР додали, що визволили дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили «Азовсталь»).

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Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, а також Херсонську та Луганську. Також серед звільнених — оборонці Гостомеля, запасного командного пункту Генштабу в Київській області та пропускного пункту «Чонгар».

Своєю чергою ЗМІ країни-агресора повідомили, що з України повернулися 115 строковиків.

Нагадаємо, що в липні 2024 року з полону вдалося визволити 95 захисників України.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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