41.00 / 41.52 45.54 / 46.20
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

путін переклав відповідальність за вторгнення в Курську область на силовиків: що сказав диктатор

15:24 23 серпня 2024
Путін

Виступаючи в режимі відеоконференції російський диктатор володимир путін звернувся з посланням до російського регіону, де Україна вже контролює понад 92 населених пункти. На нараді російських політиків також були присутні губернатори Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Зокрема, він закликав не звинувачувати його в цьому: «Не моя провина». путін заявив, що «питання безпеки», які виникли в Курську, є «проблемами, за які відповідають силові структури», пише Politico з посиланням на російські ЗМІ.

Він додав, що москва працюватиме з «місцевою і регіональною владою» і «силовими структурами», щоб «сприяти досягненню тих цілей, які ми перед собою ставимо».

Нагадаємо, через наступ ЗСУ влада Курскої області вирішила евакуювати цілий район. А 22 серпня губернатор Курщини оголосив, що для захисту населення будуть встановлені нові бетонні укриття.

Читайте також: Мишоловка закрилася: ЗСУ зруйнували третій важливий міст через Сейм у Курській області

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
216

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

перець

Фаршировані перці по-турецьки: готуються без м’яса, а виходять ще смачнішими

Щастя

Щастя дуже близько: названо 5 знаків Зодіаку, які досягнуть процвітання до кінця серпня

Баклажани як шашлик на зиму

Баклажани як шашлик на зиму: пікантна закуска стане окрасою святкового столу

томати

Помідори «Красна дівиця» від Наталїї Калніної: розсіл випивається швидше, ніж з’їдаються томати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту