путін переклав відповідальність за вторгнення в Курську область на силовиків: що сказав диктатор

Виступаючи в режимі відеоконференції російський диктатор володимир путін звернувся з посланням до російського регіону, де Україна вже контролює понад 92 населених пункти. На нараді російських політиків також були присутні губернатори Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Зокрема, він закликав не звинувачувати його в цьому: «Не моя провина». путін заявив, що «питання безпеки», які виникли в Курську, є «проблемами, за які відповідають силові структури», пише Politico з посиланням на російські ЗМІ.

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Він додав, що москва працюватиме з «місцевою і регіональною владою» і «силовими структурами», щоб «сприяти досягненню тих цілей, які ми перед собою ставимо».

Нагадаємо, через наступ ЗСУ влада Курскої області вирішила евакуювати цілий район. А 22 серпня губернатор Курщини оголосив, що для захисту населення будуть встановлені нові бетонні укриття.

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