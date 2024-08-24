Вдягають національний одяг, копають картоплю, смажать шашлики, але хочуть спільних заходів, щоби відчути єднання: як українці відзначають День Незалежності

В Україні до Дня Незалежності зробили першу спробу дослідити традиції, які склалися (або ні) за 33 роки від проголошення відновлення незалежності нашої країни. Це також й поштовх до утворення нових традицій, адже спільні страви, звички, дії у цей день роблять нас ближчими одне до одного, де б ми не знаходились.

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За результатами дослідження, яке разом зробили компанія Gradus Research та Zagoriy Foundation, перше місце в переліку найважливіших свят для українців посідає Різдво та День народження близької людини. Обидва свята, згідно з результатами дослідження, мають по 19% прихильників. День Незалежності України займає 6 сходинку з показником 9%.

Проте, під час самостійного ранжування свят, 48% респондентів додали День Незалежності у топ-3 найважливіших свят.

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«Коли ми попросили респондентів згадати найяскравіше святкування Дня Незалежності, то у більшості відповідей йшлося про 2021 рік, що запам’ятався організацією святкування та демонстрацію літака Ан-225 „Мрія“. Також яскравими були 2014 та 1991 рік, саме завдяки соціально-політичним змінам, що відбулись у ті роки (проголошення Україною незалежності та початок російсько-української війни). Ми очікували, що респонденти визнають День Незалежності святом єдності всіх українців, проте виявилось, що воно є сімейним. Більша частина опитаних зазначили, що святкують його у колі родини та друзів», — йдеться в аналізі Zagoriy Foundation.

Зокрема, більша частина респондентів зазначили, що відзначають його у близькому колі. Так, 57,5% з опитаних відповіли, що проводять це свято з родиною, 34% - з друзями. З незнайомцями святкують тільки 7%, З чоловіком або дружиною — 5%, і ще 4% обирають святкувати на самоті.

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«Попри те, що серед молоді День Незалежності України більш поширений, як найважливіше свято, ніж серед старшого покоління, старші люди охочіше надають Дню Незалежності вищу позицію серед всіх свят, ніж молодь. Також ми виявили, що респонденти без вищої освіти більш прихильно ставляться до Дня Незалежності, ніж респонденти з вищою освітою», — йдеться у звіті Zagoriy Foundation.

Основні ж традиції Дня Незалежності, на думку респондентів, пов’язані з проявами національної ідентичності: одягнути національне вбрання, переглянути концерти та парад або вивісити прапор.

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Близько половини (48%) опитаних зазначили, що мають власні традиції відзначення Дня Незалежності України. Зокрема, 32% українців вбираються у вишиванки або інший національний одяг, 25%- переглядають концерти та парад з нагоди Дня Незалежності, 14% - вирушають на прогулянку містом, а 8% - вивішують прапор України. Серед традицій також зазначають такі сезонні активності, як приготування шашликів (5%) та копання картоплі (4%).

29% опитаних українців готують особливі страви до Дня Незалежності. Цікаво, що саме шашлик, борщ та вареники більшість назвали частиною традиції святкування цього дня.

Попри те, що тільки 5% українців назвали приготування шашликів частиною своєї традиції відзначення Дня Незалежності, 22.5% вважають їх головною стравою цього свята. Ще 16% виявились прихильниками вареників, 15% обрали борщ, а 10% — різноманітну випічку, зокрема пироги, короваї та інше. Чільне місце на столі посідає кавун, який для 8,5% також пов’язаний з Днем Незалежності.

Спеціальних уподобань щодо напоїв у цей день 38% українці не мають, згідно з результатами дослідження. А ті, у кого вони є, найчастіше обирають українське вино — майже 30%. Друге та третє місце в рейтингу вподобань отримали традиційні українські безалкогольні напої: компот (21%) та узвар (19%). Горілці дісталось четверте місце з показником 17%.

Майже половина (47%) опитаних пов’язує День Незалежності країни із почуттям гордості. Більш як десятиліття російсько-української війни зробило День Незалежності святом, коли українці пишаються тим, що вони українці. У зв’язку з цим днем 12% респондентів відчувають радість, а 8% — смуток, зокрема і через втрату героїв України, що віддали своє життя за країну.

Попри те, що за результатами дослідження у нас досі немає достатньо сформованих традицій відзначення Дня Незалежності, вже виникають ініціативи, які хочуть це змінити.

Так, відповідаючи на запитання, чого не вистачає українцям для святкування Дня Незалежності, переважна більшість озвучила бажання миру та перемоги, а також більше культурних заходів, пов’язаних з нашими традиціями.

Також українці зазначили, що ми маємо завжди памʼятати людей, які віддали життя за Україну. А також вшановувати тих людей, які роблять нашу країну багатшою.

Серед іншого називали народні гуляння, обряди, багато вогню, пісень, запускання повітряних зміїв колективно — щось у такому дусі, щоб відчути саме єднання з усіма водночас.

Ну, й найзаповітніша мрія всіх українців — закінчити війну ПАРАДОМ ПЕРЕМОГИ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День Незалежності, перебуваючи у Сумській області, біля річки Псел, за декілька кілометрів від кордону з рф.

Також українців зі святом привітали Сирський, Буданов та ТОП-командувачі ЗСУ.

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