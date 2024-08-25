Буде як новий: чотири способи реанімувати «убитий» лінолеум

Лінолеум часто розглядають як одне з найбільш практичних покриттів для підлоги, оскільки, при правильному догляді і виборі міцності, він може прослужити дуже довго. Існують способи, що дозволяють навіть старому лінолеум виглядати як новий, пише pixelinform.com.

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1. Відваріть картоплю і використовуйте рідину для очищення і полірування лінолеуму. Розведіть її з водою у рівних пропорціях.

2. Крохмаль також може допомогти. Додайте кілька ложок крохмалю у воду для миття підлоги.

3. Гліцерин — універсальний засіб для дому, який можна використовувати для збирання. Додайте невелику кількість гліцерину у воду для миття лінолеуму.

4. Молоко — ще один несподіваний спосіб. Змішайте воду і молоко в рівних пропорціях, прополіруйте лінолеум цією сумішшю і змийте вологою чистою ганчіркою.

Ці способи можуть покращити стан вашого лінолеуму та зберегти його довговічність.

Раніше «ФАКТИ» писали, що можна додати у воду для миття підлоги, а також розказали, чи можна використовувати замість миючих засобів пральний порошок.

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