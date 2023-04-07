Допоможе зубна паста: простий спосіб повернути блиск лінолеуму за п'ять хвилин

Зубну пасту використовують не лише для гігієнічних процедур, а й у випадках, коли господиням доводиться боротися із забрудненнями. Наприклад, за допомоги пасти з відбілюючим ефектом можна позбутися вапняного нальоту на кранах у ванній кімнаті чи на кухні.

А ще, як пише, «Апостроф», за її допомогою можна дуже швидко повернути блиск старому лінолеуму.

Для цього на нього наносять пасту та розтирають її щіткою середньої жорсткості. Пасту рекоментують залишили хвилин на п'ять, а потім змити. Такий простий засіб допоможе позбутися навіть застарілих забруднень.

До речі, зубну пасту також можна використовувати у якості освіжувача в туалеті.

Фото Pixabay

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