«Шоу дивилася дружина, а білий фартух отримав я»: засновник Helper Данило Щербаков прийшов на «МастерШеф» із благородною метою

Бізнесмен, волонтер, блогер Данило Щербаков, який увійшов до рейтингу топ-100 блогерів України та отримав звання «Благодійник року», засновник і керівник громадської організації «Helper Україна», яка має тисячі амбасадорів у країні та за кордоном і якій вже понад 10 років, бере участь у відомому телешоу «МастерШеф». До речі, Данило любить готувати вдома, але у проєкт прийшов заради іншої мети. Себе називає аматором. Про це він розповів «ФАКТАМ».

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— Моя дружина постійно дивиться це шоу. Одного разу, коли я був в офісі нашого волонтерського центру, я вирішив заповнити анкету на участь у проєкті. Я чесно написав, з якою метою хочу туди потрапити. Ні на що не сподівався. Але мені зателефонувати й запросили на кастинг, — сказав «ФАКТАМ» Данило.

Він додав, що виборюватиме перемогу для того, щоби спрямувати всі призові кошти на підтримку наших захисників.

— Отримавши благословення від хлопців ЗСУ, яких ми підтримуємо роками, я зроблю все можливе, щоб досягти цієї мети, — запевнив Данило Щербаков.

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На кастингу, який відбувся 24 серпня, він презентував грузинські хінкалі. Цю страву він обрав не просто так.

— На підтримку всього грузинського народу. Вони підтримують Україну, а я сьогодні вирішив підтримати їх, — пояснив свій вибір відомий волонтер.

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Хінкалі від Данили Щербакова

Й хоча Данило помітно хвилювався, всі три судді сказали йому «так», відмітивши майстерно приготоване тонке та еластичне тісто та соковиту начинку. А ще Ектор Хіменес-Браво попросив ретельніше відпрацьовувати презентацію страв.

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— Я отримав білий фартух. Наступний етап — увійти у 20-ку, щоби продовжити змагатися, — каже Данило «ФАКТАМ».

Також Данило Щербаков долучив «МастерШеф» до своєї команди «хелперів», у якій присутні навіть королівські особи. Судді отримали почесну відзнаку «HELPER Україна».

Судді отримали почесну відзнаку «HELPER Україна»

— Ваша платформа не лише дозволяє проявити кулінарні таланти, а й додає важливу соціальну та благодійну складову, що робить цей проєкт по-справжньому унікальним, — зазначив волонтер.

Редакція «ФАКТІВ» бажає успіху Данилі у його благородній меті на цьому проєкті.

Додамо, що постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво також займається волонтерською діяльністю, підтримуючи українських військових. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор показав світлини та відео з останьої поїздки на Донеччину, під час якої привіз партію зі 130-х дронів, відвідав Харків, Словʼянськ, Костянтинівку та показав, де можна скуштувати найкращі еклери.

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