41.03 / 41.57 45.70 / 46.41
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Максимально +35: синоптикиня розповіла про погоду на вівторок, 27 серпня

12:00 26 серпня 2024
літо

Як і попереджали синоптики, кінець серпня не приніс очікуваного похолодання у більшість регіонів України.

У вівторок, 27 серпня, в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30…+35 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У південній частині температура повітря буде високою — впродовж дня +27…+31 градус.

Дощі в більшості областей України малоймовірні. Місцями грозові дощі пройдуть на півдні.

РЕКЛАМА

У Києві у вівторок буде сухо та спекотно, протягом дня +33…+34 градуси.

Послаблення спеки поступово розпочнеться з 2−3 вересня.

РЕКЛАМА

«Попередньо про 2 вересня, початок нового навчального року: у більшості областей України — спека, на сході — сильна спека, в західних областях відчутне похолодання», — пише Діденко

РЕКЛАМА

Про те, що літо цього року буде спекотнішим за минуле, синоптики попереджали ще у травні. А яка погода чекає на українців на тижні, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko/

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оксана Жолнович

В Україні зміниться підхід до виплати пенсій: що відомо

Гороскоп

Щурам — нові цілі, Собакам — обережність: східний гороскоп на тиждень 26 серпня — 1 вересня

Проукраїнський кіберактивіст

Помста не забарилась: на честь 33 річниці Незалежності України хакери-патріоти зламали 33 російські сайти

вавилонська дошка

Цар помре: розшифровані пророцтва зі старовинних табличок Стародавнього Вавилону

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту