Максимально +35: синоптикиня розповіла про погоду на вівторок, 27 серпня

Як і попереджали синоптики, кінець серпня не приніс очікуваного похолодання у більшість регіонів України.

У вівторок, 27 серпня, в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30…+35 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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У південній частині температура повітря буде високою — впродовж дня +27…+31 градус.

Дощі в більшості областей України малоймовірні. Місцями грозові дощі пройдуть на півдні.

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У Києві у вівторок буде сухо та спекотно, протягом дня +33…+34 градуси.

Послаблення спеки поступово розпочнеться з 2−3 вересня.

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«Попередньо про 2 вересня, початок нового навчального року: у більшості областей України — спека, на сході — сильна спека, в західних областях відчутне похолодання», — пише Діденко

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Про те, що літо цього року буде спекотнішим за минуле, синоптики попереджали ще у травні. А яка погода чекає на українців на тижні, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko/

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