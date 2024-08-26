Не хоче її зближення з ЄС: ЦОР назвав організатора «екологічних» протестів у Сербії через видобуток літію

Ймовірним організатором протестів проти угоди Сербії з Європейським Союзом про видобуток літію є російська федерація. Адже в мобілізації населення на протести задіяне широке коло пов'язаних із росією учасників — ЗМІ, політичних партій і громадських організацій, у тому числі екстремістського характеру. А зрив цієї угоди якраз відповідає інтересам уряду росії.

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Про це йдеться в закритій доповіді Центру оборонних реформ «Російський вплив на екологічні протести в Сербії, серпень 2024».

«Протести, організовані виключно екологічними організаціями та місцевими підприємцями, підтримуються також публічною дипломатією рф, зокрема повідомленнями російського МЗС, та окремими представниками уряду Сербії, які мають зв'язки з росією. Наприклад, нагородженим Службою зовнішньої розвідки рф „Орденом дружби“ Олександром Вуліним (Александар Вулін), який заявив про підготовку державного перевороту з боку Заходу і відповідних громадських організацій», — зазначають аналітики у своїй доповіді.

Зазначається, що ціла мережа пов'язаних із росією організацій, зокрема праворадикальні та екстремістські групи, футбольні ультрас, екологічні та громадські організації, опозиційні партії, задіяні як у здійсненні впливу, спрямованого на зрив угоди, так і в мобілізації населення на вуличні акції.

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Аналітики звертають увагу, що ця кампанія була підтримана державними медіа росії, зокрема Russia Today Balkans, яке висвітлювало та анонсувало протести екологів, зокрема головний протест у Белграді 10 серпня, а також Sputnik Serbia, яке актуалізувало арешти активістів кампанії.

У мобілізації населення на протести й одночасному посиленні наявних у суспільстві конфліктогенів, таких як питання Косова, задіяна мережа пов'язаних із російською військовою розвідкою (ГРУ) екстремістських і праворадикальних організацій.

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Праворадикальна організація "Клуб 451" на протестах проти видобутку літію в Белграді

«Зокрема, „Народна патрола“ (Народна патрола), лідер якої Дам'ян Кнежевіч (Дамњан Кнежевіћ) відвідував 2022 року базу організації-прикриття ГРУ, так званої ПВК „Вагнер“ у Санкт-Петербурзі, а також „Србска Акціја“ (Србська Акціја), Клуб 451 (Клуб 451) та їхнє молодіжне крило „Зборашка омладіна“, „Зентропа“ (Зентропа) і неофашистська „Образ“ (Образ)», — ідеться в доповіді ЦОР.

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Лідер праворадикальної організації «Народна патрола» Дам’ян Кнежевич (третій справа) з керівником «центру дружби і співробітництва» ПВК «Вагнер» «Z-Орлы» у Белграді Алєксандром Лісовим (другий справа)

Аналітики наголошують на участі в «екологічній» кампанії сербських ультрас, зокрема ФК «Партизан», зв'язки яких із підрозділом ГРУ 29155 були встановлені в рамках заходів із дестабілізації Молдови, і ФК «Црвена Звезда», що мають партнерські відносини з ультрас московського «Спартака», а спонсором самої команди є російський «Газпром».

Також, у матеріалі окремо проаналізовано участь у кампанії мережі пов'язаних з рф політичних сил, зокрема — «Двері» (Српски покрет Двері), Рух за відновлення Королівства Сербії (Покрета обновлено Краљевіне Србіје), Нова Демократична партія Сербії, «Ми — снага народу» (Ми — снага народу) та окремих екологічних організацій, наприклад, «Захистимо Jадар і Раєвіну» (Захистимо Jадар і Раєвіну) і КОРС (Коалиция за оружье рудырство).

У рамках цієї кампанії, пишуть аналітики, відзначаються характерні заклики до росії з проханням «втрутитися в ситуацію» на тлі протестів.

Так, відповідну заяву зробив лідер згаданої вище «Народна патрола» Дам'ян Кнежевич, зазначивши, що «розуміє зовнішню політику братньої росії як невтручання у внутрішні справи інших держав, але це вже нестійка позиція, якщо ви хочете залишатися супердержавою».

Також, на сторінці в соцмережі одного з екс-лідерів сербської опозиції Младжана Джорджевіча опубліковано спільне фото з генерал-лейтенантом СЗР рф Леонідом Решетніковим, відомим як «губернатор Балкан» і архітектор російської політики в регіоні, причетний до спроб держпереворотів у Чорногорії та Болгарії, із закликом до президента росії «втрутитися в ситуацію» та за необхідності «повалити режим Вучича». Щоправда, вже наступного дня, 23 серпня, Джорджевич заявив, що його сторінку нібито зламали і видалив публікацію.

Публікація спільної фотографії сербського опозиціонера Младжана Джорджевіча з генерал-лейтенантом СЗР рф Рєшетніковим із закликом до путіна «втрутитися в ситуацію»

Аналітик Atlantic Council Руслан Трад згадав участь Решетнікова у спробі державного перевороту в Болгарії і заявив, що заходи щодо втручання є відмінною рисою його діяльності.

«Це те, що Решетніков робить — втручається. Його основним регіоном є Балкани. Він розширює російські мережі по всьому регіону. Це те, що він зробив у Болгарії кілька років тому», — каже аналітик.

За словами експерта, це не перший випадок, коли москва погрожує Вучичу. Попередні рази були, зокрема, через незгоду сербського лідера створити російську базу в Сербії.

«Така гібридна тактика є частиною інструментарію москви», — зазначив експерт.

За словами Руслана Трада, такі погрози спрямовані не лише на протидію угоді з ЄС щодо видобутку літію, а й на протидію зближенню Сербії з ЄС.

На фото у заголовку ультрас ФК «Партизан», що мають зв’язки з російською розвідкою, розгорнули банер проти видобутку літію в Сербії — «Не дамо росу, не дамо траву, не дамо Дрину, не дамо Саву»

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