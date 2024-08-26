Грушеве повидло з вершковим смаком, дуже нагадує згущене молоко: цікавий рецепт на зиму від Лілії Цвіт

Відома кулінарка Лілія Цвіт має безліч рецептів варення та повидла з будь-яких ягід та фруктів.

Новий рецепт Лілії досить незвичайний — до фруктів господиня додає молоко. Але виходить дуже смачне повидло, схоже на згущене молоко, наголошує вона.

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«Це дуже оригінальний та цікавий рецепт на зиму! Справді нагадує згущенку, має вершковий смак, виходить густим. Звісно, це не та згущенка, до якої ми всі звикли. Але дуже смачно. Це чудове доповнення до будь-яких десертів», — зазначає господиня.

Інгредієнти на 3 банки — 0,5 л та 1 — 300 мл:

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груші — 2 кг

цукор — 1 кг

сода — 1 ст.л.

молоко — 1 л

Приготування:

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Груші помити, почистити від шкіри та серединок й нарізати невеликими шматочками.

Посипати груші содою, добре перемішати й залишити на 2 години, щоб груші пустили сік.

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Потім промити груші у холодній воді 2 рази й відцідити, щоб видалити зайву рідину.

Перекласти підготовлені груші у каструлю й засипати цукром.

Варити повидло потрібно на помірному вогні 20 хвилин.

Потім налити у каструлю молоко і, постійно помішуючи, варити ще 15 хвилин.

Потім повидло збити блендером й поставити варити на 1.5 — 2 години.

Консистенція повидла залежить від того, скільки його уварювати.

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