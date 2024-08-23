Грушевий джем без цукру: простий рецепт ароматних ласощів

Грушеве варення без грама цукру — надзвичайно бажаний продукт. Його важко знайти в магазинах, тому, безумовно, варто приготувати його самостійно вдома. Готується воно швидко і просто. Варення виходить ароматним, солодким, з легкою кислинкою. Подавайте його з хлібом, млинцями або тістечками. Будьте обережні, воно настільки смачне, що ви будете їсти його прямо з банки, та й взагалі воно може не зберегтися до зими — з'їдять, пише Przyslij przepis.

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Інгредієнти: 1,5 кг стиглих груш

1 стиглий персик

1 лимон

Ви можете обрати один сорт груш або поєднати два: солодкі та кислі. Найкраще для варення підходять груші таких сортів: конференція, леклер, паризький, люцит і золотий бергамот.

Спосіб приготування:

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Груші миємо, чистимо від шкірки та видаляємо серцевину. Нарізати невеликими кубиками. Лимон ретельно почистити (також обдати окропом), розрізати навпіл і вичавити сік прямо на груші. Ви можете скористатися соковижималкою для цитрусових.

Вимитий персик розріжте навпіл і видаліть серцевину. Зніміть шкірку. Нарізаємо м'якоть на невеликі шматочки.

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У каструлю з товстим дном викладаємо груші та персики і виливаємо на них лимонний сік. Зменшити вогонь до мінімуму і тушкувати під кришкою деякий час. Фрукти пустять сік. Коли вони почнуть розпадатися, зніміть кришку — вона вам більше не знадобиться. Саме час спробувати м'якоть груші на смак. Якщо потрібно, додайте ще трохи лимонного соку.

Тримаємо на вогні поки джем не почне загусати. Періодично помішуйте, щоб воно не пристало до дна. Готове грушеве варення розкласти в чисті та стерилізовані банки. Витріть кришки насухо. Закрийте банки належним чином (кришки не повинні бути пошкодженими або іржавими). Вам також потрібно буде простерилізувати їх.

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Для цього вистеліть дно каструлі бавовняною тканиною (або, як раніше, старими, але чистими газетами). Поставте банки на тканину; важливо, щоб вони не торкалися каструлі та одна одної, інакше вони можуть потріскатися. Залийте їх водою. Якщо банки та їхній вміст встигли охолонути, підійде холодна або тепла вода. Для гарячих знадобиться гаряча вода. Стерилізуйте їх на повільному вогні протягом 10 хвилин. Потім обережно виймаємо (щоб не обпектися) і ставимо на тканину, щоб охололи.

Нагадаємо рецепт грушової заправки для салату.

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