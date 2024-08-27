«Хочеться народжувати дітей»: відома співачка вразила новиною

Популярна співачка Джамала, яка втратила батьківський будинок в Криму, зізналася, чого бажає у житті найбільше. Про це артистка розповіла у свій день народження у прямій трансляції «Сніданку з 1+1».

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— Більше, ніж миру, мені нічого не хочеться, — відверто сказала Джамала. - І щоб всі були здорові. Триматися — це важливо. Матеріальні штуки взагалі для мене вже не існують. З кожним днем народження мені важливо знати, що батьки здорові, діти щасливі. А я сама собі роблю подарунки. Ось у вигляді народження дітей. І, звичайно, концертів.

Відомо, що нещодавно Джамала повернулася з Варшави, де був влаштований великий благодійний концерт на підтримку наших воїнів на День Незалежності.

— Хочеться народжувати дітей, щоб показати, що нас нічого не може зламати, — додала Джамала. — Щоб, попри все, ми трималися, кохалися, народжували, ходили на концерти, збирали гроші, донатили. Щоб ми не здавалися, бо не маємо права зупинятися. Я точно знаю, що ми переможемо й це буде дуже скоро. Я вірю в це!

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Співачка, яка нещодавно народила третього сина, старшого, Еміра, 1 вересня вже поведе до школи. Джамала зізнається, що часом буває важкувато, маючи трьох дітей, але, коли родина разом, це допомагає.

— Все непросто, — зізналась артистка. — Звичайно, у кожної дитини різний розклад. Малюк спить зі мною, я годую його, потім віддаю чоловіку та ще досинаю годину. Потім збираю старших у садочок, а згодом зʼявиться школа. Але, коли ми разом, щастя більше й забуваються важкі емоційні моменти та недосипи. Ти знаєш, заради чого ти робиш це. У мене єдиний дім і єдина країна.

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Нагадаємо, родина Монатіка очікує на народження дитини.

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