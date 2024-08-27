В Україні з'являться електронні паспорти для домашніх тварин: що потрібно знати власникам котів та собак

На найбільшому фестивалі для власників собак «Песики Фест» у Києві Проєкт із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, ініційований Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації вперше презентували власникам домашніх тварин. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Лекторій цьогорічного фестивалю відкрив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик, який анонсував запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин і пояснив, у чому цінність Проєкту для власників.

«У першу чергу, Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх діджиталізація. Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску Проєкту видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не тільки в державних, а й у приватних ветклініках, які долучаться до Проєкту. Невід’ємною частиною Проєкту є запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Власники домашніх тварин зможуть зареєструвати в Реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря — таким чином буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. У ньому зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень, тому у разі втрати паперового ветеринарного паспорта ці дані можна буде відновити з Реєстру», — пояснює Башлик.

Проєкт є першою цифровою ініціативою держави в сфері ветеринарної медицини, і головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у «Дії».

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