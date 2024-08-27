Starbucks потрапила у скандал через транспорт директора: про що йдеться

Новопризначений керівник Starbucks Браян Ніккол, який мешкає з родиною у Ньюпорт-Біч, що в Каліфорнії, потрапив у гучний скандал через поїздки на роботу. Згідно з контрактом, директор компанії має перебувати в офісі тричі на тиждень, проте відстань від штаб-квартири Starbucks, яка знаходиться у Сіетлі, до будинку Ніккола становить 1600 км, пише BBC.



Тож добиратися туди він хоче на корпоративному літаку. Так він витратить на дорогу лише 2,5—3 години. Якщо ж їхатиме на авто, то йому знадобиться не менше 18 годин.

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Річна базова платня Ніккола становитиме 1,6 млн доларів. Також він може отримувати бонус залежно від прибутків компанії, максимальний розмір якого складає 7,2 млн доларів, або 23 млн в акціях компанії на рік.

У посадових обов’язках Браяна Ніккола зазначено, що «від нього не вимагатимуть переїзду до місця розташування штаб-квартири компанії». Але там також йдеться про таке: «Ви зобов’язані регулярно приїздити з місця проживання до штаб-квартири компанії… як цього вимагатимуть посадові обов’язки та відповідальність».

У документі також зазначено, що новий керівник може використовувати корпоративний літак для «пов'язаних із бізнесом подорожей», а також для «подорожей між місцем проживання та штаб-квартирою компанії».

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У компанії на запит ВВС не підтвердили, чи це правило стосуватиметься нового керівника або ж його робота в офісі в Ньюпорт-Біч (у Starbucks заявили, що організують невеликий офіс) задовольнятиме вимогу про присутність в офісі.

Ден Котсворт, інвестиційний аналітик в AJ Bell, розповів ВВС, що Браяну Нікколу «на папері» запропонували «ті самі гібридні умови роботи, як і для інших працівників головного офісу компанії».

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«Але від самої ідеї, що він може використовувати корпоративний літак, щоб подолати 1600 км між Каліфорнією та Сіетлом, залишився «осад», — каже аналітик.

За його словами, використання приватних літаків має поганий вигляд не тільки через шкоду для довкілля та як негативний сигнал для співробітників і клієнтів компанії, але й тому, що це «явно не найефективніший спосіб вести бізнес вартістю 105 млрд доларів із 400 тисячами працівників».

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«Лідер має бути в гущі бізнесу, а не сидіти на пляжі, користуючись бонусами посади», — вважає аналітик.

За його словами, той факт, що Браяна Ніккола найняли на роботу, щоб вдихнути нове життя у Starbucks, говорить про те, що перед ним великий виклик.

«Це трохи відрізняється від того, щоб очолити бізнес, який іде вперед на всіх парах. Це швидше ремонтні роботи, які вимагають, щоб керівник був у машинному відсіку весь час», — каже інвестиційний аналітик.

Питання умов праці нового керівника Starbucks також широко обговорюється у соцмережах.

Згідно зі звітом Європейської федерації транспорту та навколишнього середовища, політ на приватному літаку є одним з найбільш «брудних» видів транспорту: він виробляє до 14 разів більше викидів у навколишнє середовище на одного пасажира, ніж комерційні рейси, і у 50 разів більше, ніж під час поїздки поїздом.

А у доповіді ООН від 2021 року йдеться, що 1% найбагатших людей у світі відповідальні за удвічі більші обсяги вуглецевих викидів ніж 50% найбідніших.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як колишнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона, який їздить на роботу на велосипеді, щиро запрошували працювати в Україну.

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