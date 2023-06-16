Ексспівробітниця Starbucks виграла позов на 25 млн доларів у справі про звільнення на расовому ґрунті

В американському штаті Нью-Джерсі завершився судовий процес за позовом колишньої співробітниці всесвітньо відомої компанії Starbucks. Шеннон Філліпс стверджувала, що її незаконно звільнили 2018 року, зробивши, по суті, цапом-відбувайлом після скандального інциденту. Суд погодився з позивачкою і зобов'язав Starbucks виплатити їй 25,6 мільйона доларів.

Інцидент стався в одному з кафе Starbucks у Філадельфії 2018 року. Туди зайшли два афроамериканці. Вони якийсь час посиділи за столиком, нічого не замовляючи. Потім один із них попрямував до туалету. Однак персонал кафе не дозволив йому скористатися туалетом.

Чоловік обурився. Йому пояснили, що доступ до туалету мають лише ті відвідувачі, хто що-небудь купили в кафе. Мовляв, така політика компанії. Афроамериканці продовжували наполягати. Вони заявили, що прийшли на ділову зустріч і чекають на того, хто її призначив. Коли ця людина з'явиться, вони зроблять замовлення. Персонал викликав поліцію. Патрульні вивели темношкірих відвідувачів на вулицю в наручниках.

Історія набула широкого розголосу. У багатьох містах США почалися протести. Starbucks закрила всі свої 8 тисяч кафе у США на один день. У компанії заявили, що проведуть тренінг для співробітників на тему, як боротися з упередженістю, зокрема расовою.

Шеннон Філліпс працювала тоді регіональним менеджером. Її звільнили. При цьому другий менеджер кафе, де стався інцидент, роботу зберіг. Філліпс у позові наголосила, що вона — біла, а другий менеджер — афроамериканець. Ось начальство і не стало його звільняти, побоюючись нових протестів. Але потрібен був цап-відбувайло. Цю роль відвели Шеннон. У позові вона наголошувала на незаконності звільнення і несправедливому покаранні на расовому ґрунті.

Суд погодився, що Starbucks порушила цивільні права Філліпс. Головним фактором у питанні її звільнення виявився… колір шкіри. А це грубе порушення антидискримінаційного законодавства, яке діє в США.

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