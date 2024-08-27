41.01 / 41.52 45.65 / 46.33
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Відомі блогери та зірка YouTube: готується до запуску велике телешоу

19:45 28 серпня 2024
Ведучі телешоу “Україна сьогодні”

У Києві йде підготовка до запуску декількох шоу — ігрового та великого телевізійного публіцистичного проєкту, який буде виходити у будні дні. Його назва — «Україна сьогодні», а ведучими та експертами стануть відомі блогери, спортивний журналіст та зірка ютубу: Олексій Ліхман, Катерина Нестеренко, Володимир Рабчун, Ігор Циганик та Ярослава Кравченко. Зараз тривають щоденні репетиції у режимі прямого ефіру, а запуск проєкту відбудеться наприкінці вересня.

— Усі ведучі дуже різні, мають яскраву харизму, легкість, невимушеність, компетентність та експертність, — розказав, презентуючи проєкт, продюсер Сергій Кизима.

Продюсери планують, що глядачі стануть активними учасниками ефіру, зможуть ставити запитання у коментарях та висловлювати свою думку. Автори шоу кажуть, що буде жива розмова на актуальні теми, які зараз найбільше хвилюють суспільство.

Щодня в ефір буде виходити нова пара ведучих. Під час живого спілкування з оглядачами, які глибоко досліджують теми, та експертами вони обговорюватимуть найактуальніші події в Україні та світі.

Нагадаємо, що зараз тривають зйомки 13-го сезону популярного реаліті «Холостяк»

РЕКЛАМА

Читайте також: «Руйнуємо стереотипи»: в ефір повертається популярне реаліті

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Угорський парламент

Помста за штраф у 200 мільйонів євро: Угорщина погрожує відправити мігрантів до Брюсселя

Карти Таро

Левам — «Колісниця», Рибам — «Закохані», а Козерогам — «Туз Жезлів»: Таро-прогноз на 28 серпня

Сира баклажанна ікра

Сира баклажанова ікра: смачно так, що не відірватись

море та соняшники

Крим не буде українським: астролог розповів про закінчення війни з рф

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту