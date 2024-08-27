Відомі блогери та зірка YouTube: готується до запуску велике телешоу

У Києві йде підготовка до запуску декількох шоу — ігрового та великого телевізійного публіцистичного проєкту, який буде виходити у будні дні. Його назва — «Україна сьогодні», а ведучими та експертами стануть відомі блогери, спортивний журналіст та зірка ютубу: Олексій Ліхман, Катерина Нестеренко, Володимир Рабчун, Ігор Циганик та Ярослава Кравченко. Зараз тривають щоденні репетиції у режимі прямого ефіру, а запуск проєкту відбудеться наприкінці вересня.

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— Усі ведучі дуже різні, мають яскраву харизму, легкість, невимушеність, компетентність та експертність, — розказав, презентуючи проєкт, продюсер Сергій Кизима.

Продюсери планують, що глядачі стануть активними учасниками ефіру, зможуть ставити запитання у коментарях та висловлювати свою думку. Автори шоу кажуть, що буде жива розмова на актуальні теми, які зараз найбільше хвилюють суспільство.

Щодня в ефір буде виходити нова пара ведучих. Під час живого спілкування з оглядачами, які глибоко досліджують теми, та експертами вони обговорюватимуть найактуальніші події в Україні та світі.

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