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Огіркові оладки: таких ви ще не куштували

22:28 28 серпня 2024
Огіркові оладки

Фантазія на кухні так само доречна, як у майстерні художника. Багато знаменитих страв народилися в результаті експериментів. Можливо, і ви створите свій шедевр.

А якщо вигадувати свої рецепти — це не ваше, скористайтеся порадами відомих кулінарів. Такі рецепти перевірені — і це великий плюс. Адже нікому не хочеться зіпсувати продукти і даремно витратити дорогоцінний час. До слова, неперевірених рецептів в інтернеті дуже багато. Тож будьте уважні.

Рецептом огіркових оладок поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати простими і смачними стравами.

- Якщо у вас є пара свіжих огірочків, цей рецепт для вас, — каже Елла Іванова. - Приготуйте огіркові оладки. Подавайте зі сметаною. Це дуже смачно й апетитно! А ще ці оладки дуже ароматні.

Огіркові оладки

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  • 200 г натертих на крупну тертку свіжих огірків
  • Сіль за смаком
  • 1 яйце
  • Перець
  • Сушений часник
  • 2 столові ложки борошна

Тісто зробити традиційно, як для оладок, додавши натерті огірки. Смажити до готовності.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт смачних оладок до сніданку.

Фото з альбому Елли Іванової

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