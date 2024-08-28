Огіркові оладки: таких ви ще не куштували
Фантазія на кухні так само доречна, як у майстерні художника. Багато знаменитих страв народилися в результаті експериментів. Можливо, і ви створите свій шедевр.
А якщо вигадувати свої рецепти — це не ваше, скористайтеся порадами відомих кулінарів. Такі рецепти перевірені — і це великий плюс. Адже нікому не хочеться зіпсувати продукти і даремно витратити дорогоцінний час. До слова, неперевірених рецептів в інтернеті дуже багато. Тож будьте уважні.
Рецептом огіркових оладок поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати простими і смачними стравами.
- Якщо у вас є пара свіжих огірочків, цей рецепт для вас, — каже Елла Іванова. - Приготуйте огіркові оладки. Подавайте зі сметаною. Це дуже смачно й апетитно! А ще ці оладки дуже ароматні.
Огіркові оладки
- 200 г натертих на крупну тертку свіжих огірків
- Сіль за смаком
- 1 яйце
- Перець
- Сушений часник
- 2 столові ложки борошна
Тісто зробити традиційно, як для оладок, додавши натерті огірки. Смажити до готовності.
І смачного!
Нагадаємо рецепт смачних оладок до сніданку.
Фото з альбому Елли Іванової40
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