«Навмисне обманював українців»: версія засновника Telegram Павла Дурова про вигнання з росії виявилася «липою»

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого днями затримали у Франції, неодноразово заявляв, що йому довелося назавжди залишити росію через тиск ФСБ і міркувань особистої безпеки. Але виявилося, що Дуров більше 50 разів в'їжджав на територію росії в період з 2015 по 2021 роки. Про це пише підприємець, засновник Petcube, TheFourthLaw Ярослав Ажнюк, посилаючись на найбільший витік даних ФСБ.

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«У грудні 2023-го розслідувальній групі „Крємлєграм“ анонімно прислали витяг із даними про перетин Дуровим кордону росії у 2015−2021 рр.

Ми довго не могли підтвердити справжність цих даних. Цього тижня, 26 серпня 2024 року, „Медуза“ написала про витік великої бази даних ФСБ, і що серед них є запис про перетин кордону росії Дуровим 5 серпня 2015 року. Це повністю збігається із одним із записів у листі, який ми отримали, де всього 125 записів про в’їзд та виїзд Павла до росії», — говорить Ажнюк.

За його словами, обидва джерела зливів анонімні, їх цілі не відомі, але зараз із великою ймовірністю можна вважати дані анонімного листа справжніми: «Виходячи з них, Павло багато разів відвідував росію, у той час як стверджував, що має конфлікт із владою і є вигнанцем у країні, де народився» .

Цікаво, що Дуров перебував у росії майже у всі ключові періоди для месенджера — і коли ФСБ вимагала видати ключі шифрування у 2017-му, і коли «Роскомнагляд» зняв блокування «Телеграма» у 2020-му, і коли «Телеграм» видаляв боти команд Навального у 2021-му році.

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18 червня 2020 - РКН розблокував телеграм, Дуров перебував у росії. Також 21 жовтня 2021 - останній зареєстрований день перебування Дурова в рфї

«У відповідь на публікацію про його можливі зв'язки з росією, Дуров навмисне обманював українців і широкий загал, стверджуючи, що є вигнанцем і що телеграм не має з нею (росією. — Авт.) „ніяких зв'язків“. Як доказ відсутності зв'язків з рф, Павло заявляв, що більше не є російським підприємцем і має подвійне громадянство Франції та ОАЕ», — пише Ажнюк, аналізуючи отриману інформацію.

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Він наголосивив, що це теж маніпуляція, адже після арешту у Франції та заяв російської влади стало відомо, що він також має дійсний російський паспорт.

Раніше «ФАКТИ» розбиралися, що не так з месенджером Павла Дурова і чому його не можна вважати безпечним, а також писали про реакції Ілона Маска і Такера Карлсона на арешт Дурова у Франції.

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