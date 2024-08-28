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Окупанти скинули авіабомбу на село під Покровськом: загинула ціла родина

12:47 28 серпня 2024
Зруйнований будинок загиблої родини

Ціла родина загинула через російський удар по селу Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Жертвами російської агресії стали чотири людини, в тому числі підліток.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 28 серпня окупанти скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району.

«Засіб ураження поцілив по приватному сектору, атакувавши будинок. Під завалами будинку загинула ціла родина — 45 та 53-річні батьки, а також їх 17-річний син і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники», — йдеться у повідомленні.

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Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Зазначимо, що російські війська продовжують активно штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Зокрема, за 27 серпня на фронті в Україні сталося 184 бойових зіткнень. При цьому найбільша активність рф спостерігається саме на Покровському напрямку. Тривають бої і на сусідньому Краматорському напрямку, де сьогодні вранці українські зенітники збили російський літак Су-25.

Фото прокуратури

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