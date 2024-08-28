«Розкішна гламурна Барбі»: Джей Ло знову з’явилася в соцмережах

Дженніфер Лопес повернулася в соціальні мережі після початку процесу розлучення з Беном Аффлеком. Вона поділилася в Instagram Stories селфі, раніше опублікованим на сторінці фанатів, пише Marca.

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На зображенні Лопес позує з об’ємним світлим волоссям, одягнена в червоне вбрання. Позаду неї прикрашена новорічна ялинка з подарунковими коробками та квітковими акцентами, що додає нотку святкового настрою сцені.

Це селфі з гламурної сесії в грудні 2020 року, де зіркова перукарка Кріс Епплтон назвала її образ «розкішною гламурною Барбі» на схожому фото.

Публікація фото Лопес стала її першою появою в соціальних мережах після того, як 20 серпня вона офіційно подала на розлучення з Аффлеком, що поклало кінець їхньому дворічному шлюбу.

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Згідно з документами, отриманими People, Лопес назвала причиною розриву непримиренні розбіжності, а датою розставання вказано 26 квітня. Лопес подала документи без адвоката. Нагадаємо, що пара, яка одружилася на церемонії в Лас-Вегасі в липні 2022 року і ще раз відсвяткувала подію в Джорджії наступного місяця, не мала шлюбного контракту.

Джерело, близьке до ситуації, поділилося з People, що Лопес і Аффлек мали щирі наміри, коли вирішили відновити свої стосунки. Джерело підкреслило, що двоє «справді любили один одного» і що їх возз'єднання було швидким і пристрасним. Джерело зазначило, що Лопес і Аффлек «дуже різні люди», що, можливо, зіграло свою роль у їх розставанні.

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«Вона дуже публічна і хоче розважатися, а він більше інтроверт і із задоволенням тусується вдома», — сказав інсайдер.

Раніше повідомляли, що Бен Аффлек тепер має новий образ, щоправда він не вразив Дженніфер Лопес.

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