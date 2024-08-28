Жеребкування Кубка України з футболу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю» (відео)

У середу, 28 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Кубка України, який минулого сезону виграв «Шахтар».

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На цій стадії турніру до восьми переможців раунду 1/16 фіналу приєднаються вісім колективів УПЛ із найвищим рейтингом і у підсумку боротьбу за трофей продовжать 12 колективів прем'єр-ліги, три команди з першої та одна з другої.

Пари 1/8 фіналу сформували:

«Верес» (Рівне) — «Оболонь» (Київ)

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«Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ)

«Пробій» (Городенка) — «Буковина» (Чернівці)

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«Ворскла» (Полтава) — «Динамо» (Київ)

«Полісся» (Житомир) — «Кривбас» (Кривий Ріг)

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ЮКСА (Тарасівка) — «Олександрія»

«Вікторія» (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

«Рух» (Львів) — «Карпати» (Львів)

Базова дата проведення матчів 1/8 фіналу — 30 жовтня. Фінал Кубка країни цього сезону запланований на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначить виконком УАФ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зіграло внічию на полі «Зальцбурга» і не змогло пробитися до Ліги чемпіонів.

Фото УАФ

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