Екстренер «Шахтаря» ван Леувен провалив дебют на чолі нової команди: відеоогляди матчів Кубка України

У четвер, 22 серпня, за підсумками поєдинків у Бузовій та Гнідині під Києвом визначились усі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар». Як відомо, напередодні одразу три клуби УПЛ («Інгулець», «Чорноморець» та «Колос») опинилися за бортом турніру, а ще раніше боротьбу за трофей припинив «Лівий берег».

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До речі, поєдинок проти «Вереса» став дебютним на чолі представника першої ліги харківського «Металіста 1925» для колишнього головного тренера «Зорі» та «Шахтаря» Патріка ван Леувена. Провальним вийшов дебют у голландця…

Кубок України. 1/16 фіналу

22 серпня (четвер)

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«Металіст 1925» (Харків) — «Верес» (Рівне) — 0:4 (Луан, 6, Степанюк, 10, Гайдучик, 67, Шарай, 89).

«Кудрівка» — ЮКСА (Тарасівка) — 0:4 (Гоуларт, 29, Фого, 57, 64, Дебелко, 74).

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21 серпня (середа)

«Карпати» (Львів) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:0 (Очеретько, 35, Кузик, 42, Чачуа, 74).

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«Миколаїв» (Львівська область) — «Буковина» (Чернівці) — 1:2 (Коваль, 58 — Тищенко, 72, з пенальті, Бойчук, 90+5). На 71-й хвилині вилучено Підгурського («Миколаїв»).

«Колос» (Ковалівка) — «Оболонь» (Київ) — 0:0. По пенальті — 4:5.

«Минай» — «Вікторія» (Суми) — 0:2 (Ульянов, 61, Данилюк, 86).

«Пробій» (Городенка) — «Інгулець» (Петрове) — 2:2 (Харук, 22, Орінчак, 78 — Пушкарьов, 63, Вілівальд, 86). По пенальті — 4:2.

«Олімпія» (Савинці) — «Зоря» (Луганськ) — 1:4 (Ковтун, 50 — Ндур, 25, Слесар, 27, Горбач, 56, Яцик, 90+1).

Додамо, що поєдинки 1/8 фіналу Кубка України (на цій стадії турніру до вісімки переможців 1/16 фіналу приєднаються «Шахтар», «Динамо», «Кривбас», «Полісся», «Олександрія», «Зоря», «Рух» та ЛНЗ) намічені на 30 жовтня. За путівки до чвертьфіналу змагатимуться 12 команд з УПЛ, три — з першої ліги, та одна — з другої.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів програло «Зальцбургу».

Фото ФК «Верес»

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