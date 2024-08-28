У Києві визначилися з основною формою навчання в закладах освіти
У Києві основною формою навчання для усіх закладів освіти у навчальному році 2024−2025 буде очна форма.
Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко за підсумками засідання Ради оборони міста.
За його словами, в окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбаченими законодавством України.
При цьому при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів.
«З огляду на загальнодержавну ситуацію в енергетичній сфері, Рада оборони підняла питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією для забезпечення безперервного та якісного освітнього процесу», — сказав Попко.
А 30 серпня 2024 року усі заклади освіти міста мають відзвітувати щодо готовності з питань пожежної безпеки згідно Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.
Нагадаємо, що згідно з липевим рішенням Уряду, новий навчальний рік має розпочатися у понеділок, 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.
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