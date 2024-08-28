У Києві визначилися з основною формою навчання в закладах освіти

У Києві основною формою навчання для усіх закладів освіти у навчальному році 2024−2025 буде очна форма.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко за підсумками засідання Ради оборони міста.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, в окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбаченими законодавством України.

При цьому при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів.

РЕКЛАМА

«З огляду на загальнодержавну ситуацію в енергетичній сфері, Рада оборони підняла питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією для забезпечення безперервного та якісного освітнього процесу», — сказав Попко.

А 30 серпня 2024 року усі заклади освіти міста мають відзвітувати щодо готовності з питань пожежної безпеки згідно Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що згідно з липевим рішенням Уряду, новий навчальний рік має розпочатися у понеділок, 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.





РЕКЛАМА

65

Читайте нас у Facebook