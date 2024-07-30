«На 28 років»: популярний дизайнер вразив зізнанням

Відомий український дизайнер Андре Тан, сукню якого розкритикувала мережа, порушив питання віку та зізнався, на скільки років почувається. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре поділився думками, на які відгукнулися багато хто з його підписників.

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«Загалом, уявлення про старість і про те, що можна та чого не можна в нашому віці, у всіх різні, — написав Тан. - Одні вважають себе старими після 30, а інші закохуються і танцюють до ранку у 90.

До речі, ви знали, що за класифікацією, до 44 років — це ще молодь, до 59 — середній вік, до 74 — похилий, а після — старчий. Люди старші за 90 років вважаються довгожителями".

Андре Тан поділився думками про те, що у тих, хто відчуває себе молодшими свого хронологічного віку, покращується здоров’я та якість життя. А ось хто почувається старшим, погіршували якість життя.

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«А що в основі цього суб’єктивного віку? — ставить питання Тан. - Задоволення! Ті, хто відчуває себе молодшими, продовжують отримувати задоволення від дрібниць, подорожей і захоплень. Я, до речі, відчуваю себе на 28 років».

Питання віку викликало багато коментарів та цікавих спостережень.

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«Мені за паспортом 55, а за відчуттям 30», — написали у відповідь.

«Мені 65 відчуваю навіть не 50, — поділилися думками. — Я довгий час жила в європейських країнах і в мене таке (кредо) — до 60 я хотіла подобатись всім, а тепер хочу подобатись собі!»

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«Теж себе відчуваю на 28, в головне — я більш вільна від суспільної думки!» — підтримала дизайнера шанувальниця.

Як раніше писали «ФАКТИ», дизайнер Андре Тан розповів, який головний тренд літа 2024 року.

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