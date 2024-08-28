Проводили фейкові «референдуми»: викрито колаборанток, які дуже хотіли «приєднання» двох областей України до рф

Служба безпеки викрила ще двох колаборанток, які на початку повномасштабної війни співпрацювали з рф, зокрема займаючись підготовкою і проведенням псевдореферендумів росії щодо «приєднання» до неї східного та південного регіонів України.

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Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини.

Після захоплення Бериславського району жінка влаштувалася до окупаційного «виборчкому», який рашисти обладнали на території громади. Там вона займалася «бюлетенями» і у супроводі військових рф обходила двори, де збирала «голоси».

У разі відмови поставити підпис на підтримку кремля — погрожувала переслідуванням з боку окупантів.

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Після звільнення правобережжя регіону колаборантка втекла на Хмельниччину, де переховувалася від правосуддя під виглядом переселенки.

Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

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Нині затримана знаходиться під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Інша фігурантка — секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківщини. Під час тимчасової окупації громади вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації рф. Там вона збирала паспортні дані односельчан, щоб потім використати їх для проведення фейкового плебісциту на захопленій тоді частині території регіону.

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Коли ж селище було деокуповане, фігурантка намагалася «залягти на дно», але правоохоронці встановили її місцезнаходження та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що раніше від правосуддя намагалася втекти і ще одна мешканка Херсона, яка під час російської окупації активно «здавала» ворогові українських патріотів.

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