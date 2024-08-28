У Покровську закриваються банки: що відомо

Російські війська все ближче просуваються до Покровська. Ситуація дуже напружена не тільки на фронті, а й у самому місті. З наступного тижня у Покровську припиняють працювати банківські установи, залишаться тільки банкомати.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати», — йдеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, на цей час у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей.

Керівник ОВА зазначив, що люди повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

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Раніше у місті та Покровській громаді запровадили довгу комендантську годину. Обмеження на пересування діють з 15:00 до 11:00.

За минулу добу у Селидовому (Покровський район) поранено 2 людини, пошкоджено будинок.



Зранку в Ізмайлівці Курахівської громади росіяни вбили 4 людей, зруйнували будинок. У Гірнику пошкоджено 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Мирнограді обстріляна промзона, пошкоджено 9 будинків. Під вогнем — Очеретинська, Мар'їнська і Гродівська громади, зазначив Філашкін.

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«Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2718 людей, у тому числі 392 дитини», — уточнив голова ОВА.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку за минулу добу наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти знову атакували Кривий Ріг. Загарбники завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Постраждали 8 людей, у місті пошкоджені інфраструктура та авто, також сталося займання.

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