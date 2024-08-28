Трамп зробив заяву щодо операції ЗСУ у Курській області

Колишній президент, а нині кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп назвав наступ ЗСУ на територію рф ознакою того, що «Третя світова війна» ближче, ніж будь-коли, повідомляє Independent.

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«Подивіться, що відбувається в Україні. Вони рвуться в росію. У вас буде Третя світова війна», — заявив Трамп, виступаючи перед членами Асоціації національної гвардії у Детройті.

Зазначається, що Трамп зробив свої зауваження через кілька годин після того, як відвідав панахиду на Арлінгтонському національному кладовищі за американськими військовими, які загинули в результаті теракту в Афганістані у 2021 році. Тоді смертник під час хаотичного виведення військ США забрав життя 13 військовослужбовців.

За його словами, світ стоїть на порозі нової світової війни через бойові дії на Близькому Сході між Ізраїлем і ХАМАС та вторгненням росії в Україну.

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Як пише видання, остання спроба Трампа спрямувати свою кампанію на політичні напади на віцепрезидентку Камалу Гарріс призвела лише до того, що він повернувся до знайомої схеми пропонування поступок володимиру путіну та росії.

Республіканець висловив думку, що якщо ж він переможе, то «все вирішиться, і дуже швидко».

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Раніше Трамп заявляв, що Третя світова війна може трапитись, якщо він програє президентські вибори у листопаді. За його словами, він може припинити війну між росією та Україною протягом декількох місяців після обрання президентом.

Демократичні опоненти звинуватили кандидата від Республіканської партії в планах змусити Україну віддати територію для досягнення цієї мети. Трамп так й не виклав конкретного плану припинення війни чи запобігання її поширенню на країни НАТО у Східній Європі.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Трамп заявив, що Україна не виграє війну, але вважає пропозиції путіна «неприйнятними».

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