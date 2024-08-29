Стали відомі всі учасники оновленої Ліги чемпіонів: у якому «кошику» «Шахтар»

За підсумками останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, який не змогло подолати київське «Динамо», стали відомі усі 36 учасників основної «сітки» оновленого турніру.

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Чемпіон України донецький «Шахтар» перед жеребкуванням, яке відбудеться у четвер, 29 серпня (початок — о 19:00), потрапив до другого «кошика». У цьому ж «кошику» перебувають «Арсенал» Олександра Зінченка та «Бенфіка» Анатолія Трубіна, а «Жирона» Віктора Циганкова — у четвертому.

Цілком склад «кошиків» виглядає так:

1-й «кошик»: «Манчестер Сіті» (Англія), «Баварія» (Німеччина), «Реал» (Іспанія), «ПСЖ» (Франція), «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Лейпциг» (Німеччина), «Барселона» (Іспанія);

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2-й «кошик»: «Байєр» (Німеччина), «Атлетико» (Іспанія), «Аталанта» (Італія), «Ювентус» (Італія), «Бенфіка» (Португалія), «Арсенал» (Англія), «Брюгге» (Бельгія), «Шахтар» (Україна), «Мілан» (Італія);

3-й «кошик»: «Фейєноорд» (Нідерланди), «Спортинг» (Португалія), ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди), «Динамо» (Хорватія), «Зальцбург» (Австрія), «Лілль» (Франція), «Црвена Звезда» (Сербія), «Янг Бойз» (Швейцарія), «Селтик» (Шотландія);

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4-й «кошик»: «Слован» (Словаччина), «Монако» (Франція), «Спарта» (Чехія), «Астон Вілла» (Англія), «Болонья» (Італія), «Жирона» (Іспанія), «Штутгарт» (Німеччина), «Штурм» (Австрія), «Брест» (Франція).

Нагадаємо, що після жеребкування оновленої ЛЧ кожен клуб замість групового турніру проведе вісім матчів із різними суперниками — по чотири вдома та в гостях.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі поєдинок кваліфікації Ліги конференцій «Бетис» — «Кривбас».

Фото ФК «Шахтар»

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