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Спорт

Стали відомі всі учасники оновленої Ліги чемпіонів: у якому «кошику» «Шахтар»

9:36 29 серпня 2024
ФК Шахтар

За підсумками останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, який не змогло подолати київське «Динамо», стали відомі усі 36 учасників основної «сітки» оновленого турніру.

Чемпіон України донецький «Шахтар» перед жеребкуванням, яке відбудеться у четвер, 29 серпня (початок — о 19:00), потрапив до другого «кошика». У цьому ж «кошику» перебувають «Арсенал» Олександра Зінченка та «Бенфіка» Анатолія Трубіна, а «Жирона» Віктора Циганкова — у четвертому.

Цілком склад «кошиків» виглядає так:

1-й «кошик»: «Манчестер Сіті» (Англія), «Баварія» (Німеччина), «Реал» (Іспанія), «ПСЖ» (Франція), «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Лейпциг» (Німеччина), «Барселона» (Іспанія);

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2-й «кошик»: «Байєр» (Німеччина), «Атлетико» (Іспанія), «Аталанта» (Італія), «Ювентус» (Італія), «Бенфіка» (Португалія), «Арсенал» (Англія), «Брюгге» (Бельгія), «Шахтар» (Україна), «Мілан» (Італія);

3-й «кошик»: «Фейєноорд» (Нідерланди), «Спортинг» (Португалія), ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди), «Динамо» (Хорватія), «Зальцбург» (Австрія), «Лілль» (Франція), «Црвена Звезда» (Сербія), «Янг Бойз» (Швейцарія), «Селтик» (Шотландія);

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4-й «кошик»: «Слован» (Словаччина), «Монако» (Франція), «Спарта» (Чехія), «Астон Вілла» (Англія), «Болонья» (Італія), «Жирона» (Іспанія), «Штутгарт» (Німеччина), «Штурм» (Австрія), «Брест» (Франція).

Нагадаємо, що після жеребкування оновленої ЛЧ кожен клуб замість групового турніру проведе вісім матчів із різними суперниками — по чотири вдома та в гостях.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі поєдинок кваліфікації Ліги конференцій «Бетис» — «Кривбас».

Фото ФК «Шахтар»

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