Де і коли дивитись онлайн «Бетис» — «Кривбас»: розклад трансляцій та прогноз на матч за путівку до Ліги конференцій

У четвер, 29 серпня, криворізький «Кривбас», який програв іспанському «Бетису» в домашній зустрічі (0:2), проведе проти підопічних Мануеля Пеллегріні на стадіоні «Беніто Вільямарін» у Севільї поєдинок у відповідь раунду плей-оф Ліги конференцій (арбітр — 38-річний Ігор Паяц із Хорватії).

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Минулими вихідними суперники провели чергові поєдинки у своїх національних лігах. «Кривбас», який раніше вилетів з Ліги Європи від чеської «Вікторії», у домашньому матчі УПЛ не зміг обіграти «Інгулець» (1:1) і посідає в турнірній таблиці четверте місце. Своєю чергою, «Бетис» у гостьовій зустрічі чемпіонату Іспанії не зумів здолати «Алавес» (0:0) і після двох нічиїх на старті сезону йде 12-м.

Відеоогляд матчу «Алавес» — «Бетис» — 0:0

У майбутньому поєдинку букмекери бачать явним фаворитом клуб із Севільї. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Бетиса» приймає з коефіцієнтом 1,19, на нічию — 7,80, на виграш «Кривбаса» — 15,00. Практично не сумніваються букмекери і в проході іспанців до наступного раунду змагань — 1,001 проти 23,00.

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У прямій трансляції зустріч «Бетис» — «Кривбас» на території України покаже (початок — о 22:00) телеканал УПЛ ТВ.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

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29 серпня (четвер)

«Бетис» — «Кривбас» 22:00 УПЛ ТБ

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Нагадаємо, що переможець українсько-іспанського протистояння виступить в основній сітці Ліги конференцій (жеребкування — 30 серпня), а той, хто програв, вилетить з єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» припинило виступи в єврокубковому сезоні.

Фото ФК «Кривбас»

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