Завдання отримав через Telegram: у Києві зловили палія поліцейських автомобілів (фото)

У Києві, де нещодавно затримали 16-річного хлопця, який підпалював автівки Сил оборони, був викритий ще один палій — 24-річний чоловік погодився за шість тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції.



В Київській міській прокуратурі повідомляють, що у ніч проти 26 серпня близько 4 години ранку загорілися машини, що стояли на гостьовому паркувальному майданчику неподалік Дарницького управління поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Фото прокуратури

«Встановлено, що 24-річний киянин через месенджер „Телеграм“ отримав замовлення за 6000 доларів США спалити автомобілі поліції. Оскільки він живе у Дарницькому районі Києва, то шукати машини для підпалу він десь поруч. Молодик орендував квартиру подобово неподалік райвідділу поліції, замовив у будівельному гіпермаркеті онлайн-доставку запалювальної рідини та вночі пішов на майданчик, де паркують автомобілі поліції, вичікуючи момент коли нікого не буде поруч», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

Читайте також: В Одесі спіймали агента росіян, який спалив автомобіль військових на Осокорках у Києві (фото)



Зловмисник зняв підпал на відео та перебрався у хостел, де, відправивши підтвердження замовнику, чекав на гроші. Втім, дочекався лише повідомлення про підозру в умисному підпалів двох автомобілів поліції (ч. 2 ст. 194 КК України).

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

Молодику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, що суд в столиці виніс вирок у справі серійного палія, який за період з вересня 2022 року 2022 року по серпень 2023 року на території Лісового масиву підпалив 10 автомобілів, які використовували військові або на яких була військова символіка. Ще три автівки 36-річний киянин пошкодив. Чоловік діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії.

Фото прокуратури

221

Читайте нас у Facebook