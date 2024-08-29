Нардепа-утікача Дмитрука оголошено в розшук

ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата — «слугу народа» Артема Дмитрука, який 24 серпня перейшов українсько-молдовський кордон та втік до Італії .

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В Держбюро розслідувань зазнаачають, що 25 серпня Дмитруку було повідомлено про підозру.

«За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю. В іншому випадку — в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

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Народний депутат України підозрюється:

в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Також за запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Його, зокрема, підозрюють у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019−2021 рр. Ексгенерала СБУ Андрія Наумова затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис. євро, 120 тис. дол. США та два дорогоцінні камені.

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Раніше радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявляла, що нардеп перетинав кордон незаконно і нелегально — це вже встановлено. Було порушено відпвідне кримінальне провадження.

Фото з сайту ДБР

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