«Пересік кордон як звичайний громадянин»: у Молдові розповіли, чому пропустили Дмитрука

Одіозний нардеп Артем Дмитрук, який утік з України, промовчав про свій статус на кордоні Молдови. Прикордонникам він представився пересічним українцем, а не членом парламенту країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос у коментарі «Радіо Свобода». Раніше Молдова проігнорувала запит України на затримання Дмитрука.

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Чиновник підкреслив, що згідно з міжнародним законодавством громадянин будь-якої країни має право вільно пересуватися. Особливо це стосується громадян тієї країни, де триває війна.

«Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Згідно з Женевською конвенцією, ми зобов'язані надати їм безпечне місце. Він ніяк не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин», — сказав Ефрос.

Він додав, що Держприкордонслужба Молдови виконала всі свої зобов'язання — задокументувала в'їзд нардепа. Після цього він залишив країну через аеропорт у Кишиневі.

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«Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу», — підсумував міністр.

Як писали «ФАКТИ», 25 серпня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив чинного народного депутата України Артема Дмитрука про підозру в участі в нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замах на викрадення вогнепальної зброї тощо. Дмитрук, коментуючи цю інформацію, назвав усі справи проти нього «абсолютно сфальсифікованими і вигаданою історією». За його словами, влада продовжує своє полювання на незгодних із режимом.

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При цьому втікача та фігуранта кримінальної справи Дмитрука поки що не можуть позбавити мандата.

«ФАКТИ» також писали про реакцію в соцмережах на бездіяльність генпрокурора Костіна після низки скандальних заяв «православного» нардепа Артема Дмитрука. Від нього вимагали перестати покривати одіозного депутата чи піти у відставку.

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