«Було декілька спроб»: нардеп Дмитрук, який нелегально виїхав з України, заявив про напад на сім'ю в Європі

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву московського патріархату, 24 серпня перетнув кордон Молдови, звідки вирушив далі — до Італії. Він залишив територію України незаконно. Про це повідомила радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в етері національного телемарафону.

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«Наразі можемо говорити, що встановлено, що дійсно чинний народний депутат перетнув незаконно і нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату безпосередньо, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього правопорушення, поки що зарано» , — сказала Сап'ян

Також представниця ДБР зазначила, що розслідування щодо Дмитрука велося вже довгий час, але підозру народним депутатам підписує генеральний прокурор. Швидше за все, під цим мався на увазі епізод із бійкою в центрі Києва в 2023 році. Ще, за даними УП, йдеться про епізод із нападом на правоохоронця та спробою заволодіти його зброєю, про яку раніше офіційно не повідомлялося.

При цьому, за словами нардепа Євтушка, зараз законних підстав позбавити Дмитрука депутатського мандата — немає.

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«У цій конкретній ситуації є низка підстав, визначених Конституцією України, законом України, якими можна позбавляти народного депутата повноважень. Серед підстав — вирок суду, якого на сьогодні по Дмитруку ще немає, позбавлення громадянства України, якщо є подвійне громадянство (це повноваження президента України)), смерть чи власну заяву (про складання мандата — Авт.). На сьогодні таких підстав немає», — прокоментував він в етері телемарафону.

При цьому він висловив упевненість, що у разі появи вироку суду «парламент, очевидно, виконає свою місію і позбавить повноважень цього народного депутата».

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У свою чергу народний обранець Артем Дмитрук, який втік, вранці 26 серпня, під час масованого ракетного обстрілу України ракетами, заявив про спробу викрадення членів його родини. Про це він написав у своєму Telegram. За його словами, інцидент стався у неділю, 25 серпня, спроб викрадення нібито було декілька. Йдеться про його дружину, матір та двох дітей.

«Після першої невдалої спроби і вжитих нами заходів вони повторили спробу вже в аеропорту! Слава Богу, допомогли добрі люди, підключили охоронну фірму, що чудово спрацювала», — повідомив Дмитрук.

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Він зазначив, що після цього сім'я написала заяву до правоохоронних органів, і місцева поліція розпочала розслідування. Слідчі нібито встановили особи нападників та ідентифікували їхній транспорт.

«Також були встановлені факти стеження за моєю сім'єю в готелі, дорогою до аеропорту та в самому аеропорту», — додав утікач.

Крім цього Дмитрук наголосив, що йому відомо, хто нібито напав на його родину, а також мету переслідування. Подробиць він не розкрив.

Як писали «ФАКТИ», 25 серпня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив чинного народного депутата України Артема Дмитрука про підозру в участі в нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замах на викрадення вогнепальної зброї тощо. Дмитрук, коментуючи цю інформацію, назвав усі справи проти нього «абсолютно сфальсифікованими і вигаданою історією». За його словами, влада продовжує своє полювання на незгодних із режимом.

«ФАКТИ» також писали про реакцію в соцмережах на бездіяльність генпрокурора Костіна після низки скандальних заяв «православного» нардепа Артема Дмитрука. Від нього вимагали перестати покривати одіозного депутата чи піти у відставку.

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