41.05 / 41.58 45.73 / 46.44
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Молдова проігнорувала запит України на затримання Дмитрука: як скандальному нардепу вдалося залишити країну (відео)

9:36 27 серпня 2024
Артем Дмитрук

Народний депутат України Артем Дмитрук незаконно покинув Україну 24 серпня — о 12 годині він пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка».

Як повідомляє журналіст-розслідувач «УП» Михайло Ткач, після перетину кордону він одразу завітав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде, де попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи.

Журналіст звертає увагу, що за таких обставин нардеп-втікач не мав би можливості залишати Молдову того ж дня, як це відбулося. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин.

РЕКЛАМА

Читайте також: «Було декілька спроб»: нардеп Дмитрук, який нелегально виїхав з України, заявив про напад на сім'ю в Європі

«За інформацією джерел „УП“ в українських правоохоронних органах, 24 серпня Дмитрук не виїжджав з України в офіційний спосіб. І якщо зараз перевірити прикордонну базу, то відповідно до неї Дмитрук і досі перебуває в Україні. З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук попрямував до аеропорту молдавської столиці Кишинів. У той час, коли український депутат вже перебував у аеропорту „Кишинів“, молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак та залишити Молдову», — зазначає Михайло Ткач.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Дмитруку було повідомлено про підозру — за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. А також за фактом нелегального перетину кордону. Але все це сталося вже після того, як нардеп втік з України.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

203

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Леви сьогодні будуть у центрі уваги, у Козерогов є шанс просунутися кар'єрними сходами: гороскоп на вівторок, 27 серпня

карти

Таро-гороскоп на тиждень: на Левів чекають дива, а на Тельців — великі перемоги

Людмила Білоусова та Олег Протопопов

Прах дворазових олімпійських чемпіонів, які втекли з Радянського Союзу, поховають у росії

мариновані томати на зиму

Помідорчики на смак — солодкі: перевірений рецепт маринованих томатів на зиму

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту