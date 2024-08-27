Молдова проігнорувала запит України на затримання Дмитрука: як скандальному нардепу вдалося залишити країну (відео)

Народний депутат України Артем Дмитрук незаконно покинув Україну 24 серпня — о 12 годині він пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка».

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Як повідомляє журналіст-розслідувач «УП» Михайло Ткач, після перетину кордону він одразу завітав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде, де попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи.

Журналіст звертає увагу, що за таких обставин нардеп-втікач не мав би можливості залишати Молдову того ж дня, як це відбулося. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин.

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«За інформацією джерел „УП“ в українських правоохоронних органах, 24 серпня Дмитрук не виїжджав з України в офіційний спосіб. І якщо зараз перевірити прикордонну базу, то відповідно до неї Дмитрук і досі перебуває в Україні. З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук попрямував до аеропорту молдавської столиці Кишинів. У той час, коли український депутат вже перебував у аеропорту „Кишинів“, молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак та залишити Молдову», — зазначає Михайло Ткач.

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Нагадаємо, що Дмитруку було повідомлено про підозру — за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. А також за фактом нелегального перетину кордону. Але все це сталося вже після того, як нардеп втік з України.

Фото із соцмереж

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