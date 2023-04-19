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Ви не повірите: секрет солодкої смородини — у картоплі

13:49 19 квітня 2023
Смородина

На смакові якості смородини, яку рекомендують удобрювати чотири рази за сезон, може вплинути підживлення шкіркою картоплі — як сухою, так і розчином, приготованим з її використанням.

Як стверджують автори «Дачника», солодощі ягодам додадуть важливі компоненти, що містяться в очистках. Смородина «любить» крохмаль і глюкозу, а саме шкірка бульб найбільш багата на ці елементи.

Суху картопляну шкірку можна закопувати у стовбурових колах смородини протягом сезону. Вони довго розкладаються у землі, віддаючи їй усі корисні складові.

А можна приготувати рідке добриво. Для цього висушені або свіжі очистки поміщають у ємність і заливають гарячою водою — на 10 літрів води 1 літр сушеної шкірки або 3 літри свіжої.

Ємність потрібно закрити кришкою та поставити в тепле місце. Коли вміст охолоне, процідити та пролити кожен кущ трьома літрами розчину. Очистки можна розкласти навколо кущів.

Коли бруньки на кущах почали рости, смородину рекомендують удобрювати за допомогою розчину з курячим послідом.

Фото Pixabay

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