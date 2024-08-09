«І корона не допомогла»: популярну акторку затримала поліція

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка нещодавно побувала у Голлівуді, потрапила у дорожню пригоду. На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія виклала світлини та поділилася деталями того, що насправді трапилося.

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«Оштрафували за перевищення краси», — підписала своє фото з машини акторка.

На світлинах можна побачити, що на голові Ксенії срібна корона. Нещодавно вона похвалилася цим аксесуаром у соціальній мережі та порадила його усім дівчатам. Поряд з Мішиною була її собака — мальтіпу Одін.

Виявилося, що Ксенія подряпала й свою власну машину об декоративну загорожу на паркінгу.

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«Понаставляли тут, а мені розплачуватись», — написала акторка.

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Судячи зі світлин, ситуація з поліцією була вирішена.

«Що-що, а поліція в нас очароватєльна)», — написала Ксенія під фото разом з поліцейським.

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Підписники відреагували на світлини акторки, оцінивши її красу.

«Тебе мають зупиняти за це на кожному кроці!» — написала акторка Наталка Денисенко.

«Неймовірно красива в будь-якій ситуації», — вирішили шанувальники.

«І корона не допомогла», — прокоментували світлини.

«Мабуть, поліція корону не побачила! — жартували у коментарях. — Треба було з відкритим дахом їхати)».

Нагадаємо, нещодавно Ксенія вразила зізнанням, що вдруге стала мамою.

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