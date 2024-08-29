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«Відмовляюся в це вірити»: Надя Дорофєєва зізналась у почуттях

17:59 29 серпня 2024
Надя Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва, кліп якої обурив мережу, зізналася, що сумує за літом, яке проходить. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини, на яких позує у яскраво-рожевій сукні. Шанувальники Дорофєєвої відразу зреагували на фото та засипали Надю питаннями, де вона дістала такий наряд.

«До кінця літа залишилося 3 дні, — підписала світлини співачка. - Я відмовляюся в це вірити, а ви?«

Підписники Наді зізналися, що літо для них пролетіло дуже швидко.

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«Надя та сукні — це любов», — написали у коментарях.

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«Чесно кажучи не вірю — було спекотно, звісно, але так швидко пролетіло, не моргнувши оком», — поділилися відчуттями.

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«Як вам пасує рожевий колір», — поділилися шанувальники.

«Сумно прощатися з літом, але так хочеться на концерт, тому вже не можу дочекатися листопада», — натякнули на гастролі співачки по Україні.

Раніше мережу вразив пост коханої колишнього чоловіка Дорофєєвої Дантеса.

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