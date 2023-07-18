Попри війну, українські школярі не тільки беруть участь у світових та всеукраїнських освітніх змаганнях, а й демонструють там блискучі результати . А учениця ліцею № 5 Івано-Франківської міської ради Діана Зазубик уже втретє приймає вітання як переможниця міжнародних учнівських олімпіад (фізика й астрономія). Це є абсолютним рекордом в освіті Прикарпаття! На 53-й Міжнародній олімпіаді з фізики в японському Токіо, яка відбулась 10−17 липня, Діана, після минулорічної бронзи, здобула срібну медаль, показавши найкращий результат серед учасників з України. Нагороду дівчині 17 липня вручив нобелівський лауреат Амано Хіроші. Кожна країна світу делегувала по 5 своїх кращих учнів-фізиків, і команда України не залишилась без нагород: 1 срібна і 4 бронзові медалі! А за кілька місяців до цього приголомшливого успіху Діана Зазубик виборола перше місце на XVII всеукраїнській студентській олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка відбувалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та на IV етапі X всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії та астрофізики. Також вона посіла перше місце на 57-й всеукраїнській олімпіаді з фізики.

— Із першого класу Діана демонструвала успіхи у навчанні, а потяг до природничо-математичних наук я в неї помітив в сьомому класі, — розповів «ФАКТАМ» Тарас Головатий, заступник директора ліцею, вчитель фізики і астрономії. — Вона тоді захопилась фізикою, хімією, інформатикою, математикою та астрономією. Тут зіграли роль здібності самої дівчинки й гени, адже Діана із родини лікарів, також її бабусі та дідусі пов’язані із педагогікою та медициною. То ж недарма є вислів, що кров — не водиця.

Та, звичайно, щоб вийти на такий високий рівень, довелось прикласти чимало зусиль. Основну базу знань учениця взяла у школі й зуміла її спрямувати у правильне русло. Тому що не можна займатись одночасно десятьма предметами й досягнути в кожному вершин. Діана є переможницею восьми олімпіад, але на всеукраїнський рівень необхідно було обрати вужчу спеціалізацію. Й вона обрала саме фізику та астрономію.

"Щоб вийти на такий високий рівень, довелось прикласти чимало зусиль", - каже вчитель Діани Тарас Головатий

Займались ми впродовж кількох місяців не лише на уроках, а й додатково. Війна та вимкнення світла ніяк не позначились на цьому, бо ті діти, які хочуть вчитись, завжди знайдуть таку можливість. Помітив, що навчання дистанційно навіть позитивно вплинуло на дівчину, вона мала більше часу на самостійну роботу. Щодо завдань всеукраїнської олімпіади, то Діана зі всіма впоралась. Щоправда, цього року учасникам було менше задач, щоби в разі повітряної тривоги вони справились. На щастя, сирен не було.

Після того в Києві відбувся відбір української команди на Міжнародну олімпіаду з фізики у Японії. Діана його пройшла та поїхала туди. Сама Олімпіада була започаткована 1967 року, щоб заохотити молодь цікавитися фізикою за допомогою міжнародних обмінів. Були представлені делегації від кожної країни. Особливо гучними оплесками вітали старшокласників, які представляли Україну. Учасники складали практичний та теоретичний іспити, на кожен із яких їм було надано по п'ять годин. В результаті Діана отримала срібну медаль. Ми чекаємо її повернення й, безумовно, пишаємось.

Діана Зазубик вже втретє виборює призові місця на міжнародних олімпіадах

Минулого року, продовжує співрозмовник, дівчина теж продемонструвала високий рівень знань на рівні держави:

— Діана перемогла у всеукраїнській олімпіаді з фізики й представляла державу на міжнародній арені у Швейцарії. Від кожної країни відбирали 5 найкращих учнів. Діана серед всіх була наймолодшою — їй було 15 років. Тоді наша команда через війну брала участь у міжнародній олімпіаді онлайн, й дівчина отримала бронзову нагороду. Готуючись до змагань, учениця розв’язала всі задачі з фізики, які отримували учасники міжнародної олімпіади за понад 50 років, а також задачі з астрономії та астрофізики за 15 років. В серпні 2022 року вона літала до Грузії на міжнародну олімпіаду з астрономії та астрофізики, де стала другою. У листопаді 2022 року Діана Зазубик отримала відзнаку за дослідження впливу технології синтезу полікристалічного PbTe, який отримують методом холодного пресування порошку на його термоелектричні властивості.

Тарас Головатий не приховує, що пишається своєю ученицею

Вчитель Діани Зазубик не приховує, що пишається своєю ученицею. Геніальною її не вважає, адже зазвичай геніальні особистості, як правило, мало комунікують з оточенням.

— Діана, навпаки, дуже компанійська, активна та дружня. Окрім того, вона у вільний час займається танцями, де теж в неї все вдається. Ми з її батьками жартуємо, що можна й для себе виділити трішки часу для відпочинку. Проте учениця відповідає, що для неї найкраще проведений час — це розв’язування задач, — додає Тарас Головатий. — Гени, дар Божий та працьовитість — це ті три кити, які й допомагають дівчинці у науці. Крім того, важливими є інтелектуальне середовище. Якщо ти потрапляєш у конкурентне і маєш змогу змагатись, маєш спрямування від вчителів та адміністрації, то все вийде.

Крім того, Діана у червні 2023 року склала НМТ (національний мультипредметний тест) з фізики та математики на максимальних 200 балів. У майбутньому вона планує вступати до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність «фізика і астрономія». Розвивати мріє себе в Україні, хоча після перемог у міжнародних олімпіадах їй пропонували спробувати свої сили в Оксфордському, Кембридзькому та Ягеллонському університетах. Проте туди приймають лише з 18 років, Діані наразі 16.

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