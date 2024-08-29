«Непросте завдання»: стало відомо, скільки Німеччина надала Україні коштів на військову допомогу

Канцлер ФРН Олаф Шольц, який нещодавно зробив несподіване зізнання, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після їхніх переговорів у Берліні повідомив, що в проєкті бюджету на наступний рік передбачено на двосторонню військову підтримку Україні 4 млрд євро, зазначає ukrinform.ua.

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«Додатково ми разом з країнами G7 надамо Україні 50 млрд доларів кредиту. Це має забезпечити гарантовану, надійну фінансову підтримку», — сказав Олаф Шольц.

Він додав, що кредит буде покриватися прибутками від заморожених активів російського центрального банку. Шольц зазначив, що це є непростим завданням, але його цілком можливо реалізувати.

«Вірю, що ми найближчим часом зможемо з'ясувати технічні вимоги», — сказав Шольц.

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Канцлер запевнив, що Німеччина й надалі надаватиме свою фінансову, економічну, політичну та військову підтримку Україні так довго, як це буде потрібно.

На запитання щодо можливості передачі Україні нових видів озброєнь, зокрема, далекобійних ракет, Шольц сказав, що жодних нових рішень наразі немає.

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Німеччина заморожує військову допомогу Україні.

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