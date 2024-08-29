Врятував українців від смертоносних російських ракет ціною життя: як загинув пілот Олексій Месь

Український пілот Олексій Месь загинув під час катастрофи західного винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня, повідомляє CNN із посиланням на джерело у Збройних силах України. Пізніше Командування Повітряних Сил підтвердило, що пілот Олексій Месь загинув.

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«Він героїчно провів свій останній бій у небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного комбінованого удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій урятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя» , — йдеться у повідомленні.

Українського героя поховали 29 серпня. В останню путь його проводжали побратими, командири, друзі, колеги та сотні простих українців.

Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29.

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«Політ над процесією здійснили бойові друзі Олексія», — йдеться у повідомленні.

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

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Катастрофу F-16, за словами джерела, розслідують та для участі у розслідуванні запросять міжнародних експертів.

Лучанин Місь Олексій Сергійович, 20 жовтня 1993 року народження, проходив військову службу за контрактом. Він був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки — заступника командира операційної групи. Він також проходив навчання в США на F-16, про що повідомляла раніше прес-служба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США.

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